”Vilka lungor, Celina!”

AIK har klara problem i dagens allsvenska möte.

0-1 mot Gais och göteborgarna är bättre i det mesta.

Det kunde dessutom har varit ännu ett baklängesmål – om det inte hade varit för Bersant Celinas jättejobb.

Foto: Bildbyrån

AIK är i underläge och avsaknaden av Anton Salétros är lika stor som befarat.

Gais har börjat klart bäst och målet genom Ibrahim Diabate var ett glansnummer, och det hade även kunnat vara ännu värre för hemmalaget.

I den 22:a minuten gick Amin Boudri loss och hade det inte varit för Bersant Celinas defensiva långdistanslöpning hade vi haft 0-2 bakom Kristoffer Nordfeldt. Imponerande och uppoffrande av norrmannen.

Matchen pågår, följ den här!