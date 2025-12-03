Använde brandsläckare – polisanmälan upprättad

Efter det allsvenska kvalet sprutade ordningsvakter med brandsläckare mot supportrar till Örgryte IS.

Nu har en polisanmälan upprättats för misshandel, enligt NT.

Foto: Bildbyrån

Det var efter att Örgryte IS säkrat spel i allsvenskan 2026 som ordningsvakter på Platinum Cars arena använde brandsläckare och sprutade mot de tillresta Öis-supportrar. Detta efter att de försökt att ta sig in på planen för att fira avancemanget.

Nu skriver lokaltidningen NT att Polisen har mottagit en anmälan där rubriceringen är misshandel. Däremot har ingen delgivits misstanke om brott.

Exakt vem som är målsägande i frågan framgår inte men däremot menar Polisens presstalesperson i region öst, Olle Älveroth, att det i regel inte är tillåtet för ordningsvakter att använda sig av den metod de gjorde.

”Vi kommer att behöva samtala med de inblandade för att få klarhet i hur och varför detta skett. Men nej, i allmänhet så är det ju inte tillåtet för någon att använda brandsläckare mot folk. Men sen måste vi ju genom utredningsåtgärder se till omständigheterna kring händelsen innan vi vet var det hela landar i slutändan.”

”Vi hanterar endast det rent polisiära, vilket i det här fallet blir att undersöka de ingångsvärden om händelsen man nu fått till sig och se vart det kan leda ur ett utredningsperspektiv, och om aktuella omständigheter tyder på att brott kan vara begånget.”



