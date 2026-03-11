Åt middag med Skarsgård: ”Då förstod jag hur stora Bajenspelare är”

Stefan Batan har nått kultstatus i Hammarby.

En som onekligen uppskattar Södertäljesonen är Alexander Skarsgård.

– Vi åt middag ihop och Skarsgård sa ”fan vad mäktigt det är att sitta här med dig och Kennedy”. Där satt vi med en Hollywood-stjärna liksom, berättar Batan för FD och skrattar.

Foto: Bildbyrån

Han var ”klar” för AIK, tvärvände i sista stund och skrev på för Djurgården i stället. Assyriska-fostrade Stefan Batan kastades in i den glödheta Stockholmsfotbollen med buller och bång inför 2006 års allsvenska.

Men det är i Hammarby han är älskad. Nästan tio år efter flytten till Dif som inte alls blev som tänkt skrev han på för Bajen 2014. Under debutsäsongen i grönvitt var Batan med och spelade upp klubben i allsvenskan efter fem tunga år i superettan.

Batan blev snabbt älskad av Hammarbys supportrar och svarade för flera fina derbyinsatser. Bland annat låg han bakom segern mot sitt gamla Djurgården 2017 – samma säsong som han sedermera tackade för sig och återvände hem till Assyriska.

Det är snart ett decennium sedan som Batan lämnade Hammarby – men känslorna för bjässen från Södermalm är fortsatt intakta.



– Jag följer Hammarby på alla sociala medier-plattformar. Nahir Besara är en av mina närmaste vänner. Jag går själv på matcherna och när jag inte kan se på plats kollar jag på tv. Det kan vara skönt ibland att sitta hemma och kolla, se repriser och så. Man kan fokusera på ett annat sätt. När man är på plats kommer alla känslor tillbaka, man påminns om när man själv var aktiv, säger Batan till FD och fortsätter:

– Hammarby är den klubb som ligger mig närmast hjärtat. Micke Hjelmberg var chefssout när jag kom till Bajen och han var en av dem som påverkade mig mest att komma till klubben. Vilken resa han gjort till sportchefsjobbet. Jag har många fina kontakter kvar i Hammarby och jag älskar verkligen klubben.

Du säger att Hammarby är laget närmast ditt hjärta. Du har gjort tre sejourer i Assyriskas A-lag. Hur ser sin relation ut till din moderklubb?

– Jo men Assyriska och Hammarby står mig lika nära där, men Hammarbys supportrar visar en annan uppskattning för sina spelare. Man blir som en Gud i Hammarby, där klubben är religionen och spelarna är gudar. Jag minns när jag och Kennedy (Bakircioglü) käkade middag med Alexander Skarsgård och han sa ”fan vad mäktigt det är att sitta här med er”, berättar Batan och skrattar innan han fortsätter:

– Där satt jag och Kennedy med en Hollywoodstjärna liksom, och han tyckte det var mäktigt att sitta med oss. Då förstod jag hur stora Bajenspelare är. Uppskattningen man får… kärleken bara växer. Jag älskar min moderklubb Assyriska också men där är supporterskaran inte i samma utsträckning.

”Vill alltid att Djurgården och AIK ska vara i allsvenskan”

Batan var med under Assyriskas enda allsvenska säsong 2005. Nuförtiden håller Södertäljeklubben till i ettan norra. Lokalkonkurrenten Syrianska som under Özcan Melkemichels ledning spelade i allsvenskan mellan 2011 och 2013 huserar numera i division 2.

I stället är det Södertäljes uppstickarklubb Nordic United som blivit stadens nya flaggskepp. I år gör den relativt nystartade föreningen debut i superettan.

– Det är bara att applådera. Nordic har gjort ett fantastiskt jobb och jag önskar klubben all lycka i superettan. Hade de varit i samma serie som Assyriska hade jag så klart hoppats att Assyriska skulle vinna derbymatcherna och jag hoppas självfallet att min moderklubb också ska ta steget upp, men det är kul att se ett Södertäljelag i superettan igen.

– På samma sätt vill jag alltid att Djurgården och AIK ska vara i allsvenskan. Många supportrar vill säkert se sina rivaler åka ur, men jag vill ha derbymatcherna – och att Hammarby så klart vinner dem.

Jag kan inte riktigt släppa middagen med Alexander Skarsgård. När var detta och hur var det?

– Jag tror det var 2016. Jag vet att Kennedy hade en dialog med honom, han kanske har det än i dag. Skarsgård frågade Kennedy om de skulle käka middag och sedan kom frågan om jag också ville med. Det var jättekul. Alex är väldigt social och jordnära, en riktig Bajensupporter. Det var en jättetrevlig middag och för mig var det stort att sitta där med en så stor svensk skådis.