Bajen-förvärvet avslöjar: ”Flera klubbar var intresserade”

Oliver Jordan Haugen har nyligen skrivit på för Hammarby.

Däremot var det inte helt säkert att han skulle iklä sig den grönvita tröjan.

– Det var flera klubbar intresserade, berättar han för Sportbladet.

Det var under förra veckan som Hammarby meddelade att man hade gjort klart med Oliver Jordan Haugen, 19, från norska Odds BK.

Den lovande högeryttern kritade då på ett femårskontrakt med fjolårets allsvenska tvåa och menar att det gick snabbt när ”Bajen” väl hörde av sig.

– Det gick ganska fort. Det var en dryg vecka innan övergången blev klar som jag fick reda på intresset. Det var flera klubbar intresserade. Hammarby var väldigt tydliga med att de ville ha mig och det gjorde det enkelt för mig att välja Hammarby, säger Jordan Haugen till Sportbladet.

Innan flyttlasset gick till Sverige samtalade Bajen-förvärvet med sin tidigare lagkamrat Bork Bang-Kittilsen, som i dag spelar i Mjällby AIF, som han kommer att möta i den allsvenska premiären

– Det är jag väldigt glad för. Vi har redan pratat om det. Jag ska kanske börja skicka lite pikar också, men vi har inte gjort det än. Vi har bara snackat om matchen och att det blir fint att mötas.

När det kommer till vilken typ av spelare 19-åringen är menar han att…

– Jag kan skapa något ur ingenting. Jag gillar att dribbla och sätta lagkamrater i bra positioner. Och att skjuta, inte minst. Jag vill alltid ha mål och assist, avslutar norrmannen.







