Bajen har tagit sjätte stjärnan – och prisats ytterligare: ”En stor ära”

AKADEMIRANKING. Hammarby IF:s akademi fortsätter att öka i akademicertifieringen.

I det nya resultatet så tar Bajen ytterligare en stjärna och för sitt arbete de senaste åren har klubben nu även prisats ytterligare, detta genom att tilldelas priset som årets Unicoach-klubb.

– Jättekul, det är en stor ära att bli tilldelade det, säger akademichef Joakim Rydberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Svensk elitfotboll kom i slutet av förra veckan med årets akademicertifieringen och flera klubbar ökade.

Hammarby IF som stadigt ökat de senaste åren gör så även denna gång. Stockholmsklubben ökar med flera hundra poäng och kniper även en sjätte stjärna.

– Vi ökar som en logisk följd av att de spelare som mäts i certifieringen har blivit bättre och bättre för varje år egentligen. Det är väl egentligen där vi utvecklas mest, i kapitel 10, elitaktiva spelare. Där ökar vi med ett antal hundrapoäng och det är egentligen grunden för att vi går upp en stjärna. Sedan har vi också förbättrat vårat innehåll i kapitel 1-9 som handlar mer om förutsättningar här och nu, där kapitel 10 är utfallet på spelarutbildningen, det vill säga hur många elitspelare man får fram, säger klubbens akademichef, Joakim Rydberg, till FotbollDirekt och fortsätter:

– Så det var kul med de framstegen, sedan fick vi årets Unicoach-klubb också.