Bajenilskan: ”Vi bara dör – inte acceptabelt”

STOCKHOLM. Hammarby tappade ledning till förlust i derbyt mot AIK.

Efteråt är Paulos Abraham nedstämd.

– Vi leder och sedan bara dör vi… det är inte acceptabelt, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

De är åtta poäng bakom Sirius – det kan vara elva eftersom Uppsalalaget har en match till godo.

Söndagen blev en mardröm för Hammarby som förlorade med 2-1 hemma mot AIK och efter slutsignal samlade den grönvita kortsidan sina spelare för att vädra missnöjet.

– Jag tror det handlade om att andra halvleken var så svag. Det här är en match som vi driver. Vi leder – och sedan bara dör vi. Det är inte acceptabelt, säger Paulos Abraham till FD.

Anfallaren är starkt kritisk till lagets insats inför närmare 29 000 åskådare i det utsålda derbyt på 3Arena.

– Vi ska klara av att göra en mycket bättre prestation än vad vi gör i andra halvlek. Det var riktigt, riktigt dåligt. Det är inte acceptabelt, säger han och fortsätter:

– Vi slutar spela efter 1-0 när vi borde ha gått för tvåan. Så har vi inte gjort tidigare, jag vet inte vad det handlade om.

Efter Bersant Celinas segermål i 85:e minuten har Hammarby två raka förluster i allsvenskan och tränaren Kalle Karlsson blir allt mer pressad. Men Abraham vill inte se någon ändring på den posten.

– Jag har stort förtroende för Kalle, slår Abraham fast.