Bajens hattrickhjälte: ”Får se om det räcker”

STOCKHOLM. Han spelade sjuk – och slog till med ett hattrick i allsvenska premiären mot Mjällby.

Paulos Abraham vågar inte lova att han startar nästa match.

– Vi får se om hattrick räcker för att få spela i nästa omgång, säger han leendes till FotbollDirekt.

Hammarby har ett lyxproblem på nummer 9-positionen.

Nikola Vasic som vann allsvenskans skytteliga 2024 är sedan ett bra tag tillbaka fullt återställd från sin korsbandskada.

Elohim Kaboré är nyss hemkommen från ett hattrick i landslagsdebuten för Burkina Faso och var som bekant glödhet i Svenska cupens gruppspel.

Men Vasic och Kaboré får ursäkta, Kalle Karlssons etta som nia är Paulos Abraham.

Tokhyllad under försäsongen av tränaren som fick se resultat i cupkvarten mot Djurgården då Abraham sköt matchens enda mål i förlängningens slutskede.

Nu i allsvenska premiären var det Abraham-show. Två sena mål i första halvlek och ett tidigt efter paus. Hattrick och matchhjälte i 3-0-segern mot regerande mästarna Mjällby.

Det än mer otroliga? Abraham gjorde detta sjuk.

– Jag har fortfarande ganska ont i halsen. Det är svårt att sova med hostan, torrhostan… Men annars är det bra, det har inte varit några problem att träna, säger Abraham som inte räds fysiska konsekvenser av att spela fotboll sjuk.

– Jag brukar må bättre av att spela fotboll, även om det kanske blir värre efteråt. Men jag är nöjd, jag kan inte klaga. 3-0-vinst, tre mål och få njuta av atmosfären.

Het kandidat till skytteligatiteln: ”Jag har alla förutsättningar för det”

Abraham direkt upp i skytteligaledning med sitt hattrick och frågan är om han ska hålla den positionen säsongen lång nu?

– Jag ska försöka hålla mig däruppe nu, självklart. Jag har alla förutsättningar för det, säger 23-åringen och fortsätter:

– Men det viktigaste är att laget vinner och att jag känner att jag bidrar till laget på mitt sätt. Men ja, jag hoppas att jag ska vara med (i skytteligatoppen), det är mitt mål.

Men gör du för många mål den här våren blir du såld till sommaren?

– Haha, vi är inte där ännu. Vi har spelat en omgång, det är 29 kvar. Jag har inte kollat så långt.

Kaboré är nyss hemkommen från ett hattrick i sin landslagsdebut för Burkina Faso. Har du fått någon hattrick-gratulation av honom nu?

– Juste… shit, det känns som jag gjort så många intervjuer nu att jag inte hunnit prata med så många i laget.

– Men vi har många bra anfallare. Kaboré har gjort det väldigt bra i cupen och nu i landslaget. Sedan har ju Nikola Vasic själv vunnit skytteligan. Så nej, det är inga dåliga spelare.

Det gäller att slå till med hattricks så man behåller platsen på topp?

– Om det ens räcker med hattrick… vi får se om jag spelar nästa omgång.

Efter 3-0-viktorian mot Mjällby konstaterade Montader Madjed att nästa match, den borta mot Sirius, blir en tuffare nöt att knäcka än regerande mästarna. Men det håller inte Abraham med om.

– Alla matcher är tuffa men jag skulle ändå säga att Mjällby är tuffare på förhand.