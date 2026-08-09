Bänkad för Bajen – hyllades ändå på 3Arena

STOCKHOLM. Mitt emellan rafflande Conference League-kvalet vilades Tesfaldet Tekie från Henrik Rydströms Bajenelva mot Häcken.

Men inför avspark hyllades mittfältaren ändå.

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Tesfaldet Tekie kom till Hammarby inför 2023 års allsvenska efter flera år i Nederländerna.

Därmed återvände Tekie till allsvenskan där han tidigare hade representerat IFK Norrköping och Östersund.

Nu under söndagen hyllades Tekie inför matchen mot BK Häcken. Detta då han i torsdagens bortamatch i Polen mot Raków Częstochowa i Conference League-kvalet betade av sin hundrade tävlingsmatch i grönvitt.

På torsdag spelas returen mot polackerna på 3Arena och Bajen har 0-0 från bortamötet att gå på. Därför vilades också Tekie nu mot BK Häcken och tog i stället plats på bänken, men fick alltså ändå inför avspark ta emot stora applåder på innerplan samt en inramad tröja med Tekie 100 på ryggen.