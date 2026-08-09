Bernardo Silva ur form: ”Stackars kille”

Bernardo Silva sliter med försäsongsträningen, enligt José Mourinho. Portugisen är inte alls i fysisk toppform.

– När han går på semester vill han koppla bort allt, säger Real Madrid-tränaren.

José Mourinho, Bernardo Silva. Foto: Bildbyrån

Real Madrid befinner sig i försäsong och träningsspelade igår mot ungerska Ferencváros. Efter matchen var huvudtränare José Mourinho kritisk mot nyss inkomne Bernardo Silvas fysiska status.



Enligt den portugisiske tränaren är Silva helt ur slag efter ledigheten.



– Han är en väldigt viktig spelare för oss. Men den stackars killen, när han går på semester vill han koppla bort allt fullständigt. Han tränar inte alls, säger Mourinho enligt brittiska Daily Mail.



Bernardo Silva spelade VM för Portugal i somras och fick därefter gå på ledighet. Den sena ledigheten, i kombination med att han inte tränat på semestern, har gjort att mittfältaren har en bit kvar till sin toppform. Men Mourinho är övertygad om att Silva kommer bli en viktig spelare för hans Real Madrid.



– Bernardo är en fantastisk spelare som hjälper oss enormt i uppspelsfasen, oavsett om han spelar som en djupare mittfältare eller i en mer central roll, som sexa eller åtta.



Silva anslöt till Real Madrid från Manchester City i början av sommaren. 31-åringen anslöt som bosman efter nio år i Premier League.