NORRKÖPING. Nicklas Bärkroth har tagit steget upp till allsvenskan med sitt Örgryte IS.

Då menar 33-åringen att bedriften står i paritet med hans tre SM-guld.

– Det här är uppe på den absoluta toppen, säger han efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Det som skulle vara en eftermiddag på Platinum Cars arena blev till en lång kväll där Örgryte IS säkrade uppflyttning till allsvenskan mot IFK Norrköping.

Efter matchen, som började vid 15 men var slut klockan 19.25, mötte en märkbart tagen Nicklas Bärkroth upp den samlade mediakåren.

Hur mår du just nu?

– Det är magiskt just nu. Det är mycket känslor, man har gråtit, varit glad och skrikit inom loppet av 30 minuter nu. Det är fantastiskt, säger han efter matchen.

Hur hanterar man en match som tar över fyra timmar istället för två?

– Jag är så stolt över sättet vi gör det på. Vi vet att det kan hända sedan blir det mycket mer (avbrott, reds anm) än vad vi hade förväntat oss. Att vi ändå gör den prestation vi gör och står rakryggade i de utmaningarna vi ställs inför är någonting jag har sett under hela säsongen. Det är det som gör att vi står här idag med en allsvensk plats.

Under Nicklas Bärkroths karriär har han hunnit spela för klubbar som IFK Göteborg, Brommapojkarna, Djurgården och Örgryte – men även IFK Norrköping. Det gjorde han mellan 2015 och 2017 och menar därför att det var speciellt att möta dem i kvalet. på en arena där han har vunnit mycket.

– Jag hade först och främst en fantastisk tid här med IFK Norrköping. Det är klart att det var så och det är en tid jag ser tillbaka på med glädje. Sedan var jag här och vann guld med Djurgården och nu får jag göra det här idag. Det är väldigt speciellt såklart.

”Det har varit en krokig väg hit”

Foto: Bildbyrån

När ÖIS-spelarna till slut fick fira uppflyttningen tillsammans med sina supportrar valde polisen att använda sig av brandsläckare för att de tillresta supportrarna inte skulle storma planen. Vid en första anblick såg det ut som att Bärkroth då fick skummet från brandsläckaren i ögat. Så var dock inte fallet.

– Nej, jag grinade så mycket att linsen ramlade ut. Det var inte värre än så, säger han och skrattar.

Om det faktum att polisen valde att använda sig av brandsläckare som metod för att hålla supportrarna borta anser Bärkroth… Ingenting.

– Just nu anser jag inte så mycket av de kritiska frågorna ni kommer att ställa. Nu är jag jävligt inne i att fira det här avancemanget och glädjen som finns där ute. Vi har jobbat länge och hårt för att vara där vi är nu. Ingen kan ta ifrån oss den prestation vi har gjort, vi förtjänar verkligen att vara i allsvenskan med den här gruppen.

Med flera SM-guld under bältet menar 33-årige Bärkroth att avancemanget med ÖIS nästan smäller lika högt som att lyfta Lennart Johanssons pokal.

– Jag har varit med om många stora grejer i min karriär där jag har fått vinna SM-guld tre gånger och spelat många stora och viktiga matcher. Men det är klart att det här är uppe på den absoluta toppen. Jag har själv varit ÖIS:are sedan jag var liten och stod på Nya Ullevi när det var derbyn inför fullsatta läktare. Det var det som var målbilden när jag skrev på för fyra år sedan. Det har varit en krokig väg fram till nu men att komma dit vi är och har klarat det måste jag säga är en av de största upplevelserna jag har haft i min karriär.

Med ett utgående kontrakt är ytterns framtid i sällskapet från Göteborg oviss. Då menar han att motivationen fortsatt finns där.

– Det är egentligen Pontus (Farnerud) du ska fråga. Jag är otroligt motiverad men jag har sagt att jag förmodligen inte skulle ha motivationen om vi var kvar i superettan. Att gå upp i allsvenskan med det här laget där jag känner att jag fortfarande har mycket att ge. Det är klart att jag är motiverad till det, men det är en fråga för klubben, avslutar Bärkroth.