Beskedet: Joel Asoro har tränat med Djurgården

Joel Asoro har gjorts aktuell för en comeback i Djurgården.

Nu bekräftar klubben att han har tränat med dem under den senaste veckan.

Foto: Skärmdump Instagram/Bildbyrån

Det var tidigare denna vecka som Expressens uppgifter gjorde gällande att Djurgårdens tränare, Jani Honkavaara, och den tidigare Dif-spelaren Joel Asoro hade haft ett möte om en eventuell framtid i klubben.

Däremot gjorde uppgifterna gällande att ingenting var överenskommet mellan parterna. Nu har dock Asoro fått iklä sig den Blårandiga träningsdressen igen.

Under söndagen meddelar Djurgården att 26-åringen har tränat med laget under den senaste veckan.

”Finbesök på Kaknäs. Joel på besök ett par dagar för att träna med laget i vårsolen”, skriver klubben.

Joel Asoro tillhör, sedan 2023, franska Metz som han köptes loss av från just Djurgården. Denna säsong har han fått spela åtta matcher i Ligue 1.



