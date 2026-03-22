Beskedet: Joel Asoro har tränat med Djurgården
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Joel Asoro har gjorts aktuell för en comeback i Djurgården.
Nu bekräftar klubben att han har tränat med dem under den senaste veckan.
"Finbesök på Kaknäs", skriver Blåränderna på Instagram.
Det var tidigare denna vecka som Expressens uppgifter gjorde gällande att Djurgårdens tränare, Jani Honkavaara, och den tidigare Dif-spelaren Joel Asoro hade haft ett möte om en eventuell framtid i klubben.
Däremot gjorde uppgifterna gällande att ingenting var överenskommet mellan parterna. Nu har dock Asoro fått iklä sig den Blårandiga träningsdressen igen.
Under söndagen meddelar Djurgården att 26-åringen har tränat med laget under den senaste veckan.
”Finbesök på Kaknäs. Joel på besök ett par dagar för att träna med laget i vårsolen”, skriver klubben.
Joel Asoro tillhör, sedan 2023, franska Metz som han köptes loss av från just Djurgården. Denna säsong har han fått spela åtta matcher i Ligue 1.
Den här artikeln handlar om: