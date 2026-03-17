Uppgifter: Djurgården i möte med Joel Asoro

Joel Asoro, 26, har tidigare uppgetts vara aktuell för Djurgården.

Nu ska parterna haft ett möte med varandra.

Det rapporterar Expressen.

Djurgården är fortsatt på jakt efter en offensiv värvning. Enligt tidigare uppgifter från Expressen har Djurgården varit intresserade av att värva Joel Asoro från franska Metz.

Nu skriver samma tidning att Dif-tränaren Jani Honkavaara och Asoro haft ett möte där det diskuterats hur yttern kan användas i laget.

Uppgifterna gör gällande att det fortfarande inte är något överenskommet mellan Djurgården och Asoro och det återstår att se om det blir en comeback för 26-åringen.

Asoro lämnade Djurgården för Metz 2023 och noteras för totalt fem mål och fyra assist på 53 matcher.