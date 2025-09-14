Bergvalls svar efter Vagics attack: ”Säger mer om honom…”

STOCKHOLM. Pavle Vagic kallade Theo Bergvall för ”en liten pojke” efter 3-3-derbyt under söndagen.

Nu svarar Djurgårdens högerback.

– Det säger mer om honom än om mig, men han får ha sina åsikter, säger Bergvall till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Fan ska han där och göra… en liten pojke som ska komma och skydda fansen. Skydda fansen i stället då och respektera att vi gjort mål”.

Pavle Vagic var allt annat än glad på Theo Bergvall och Dif-spelarens agerande efter att Nahir Besara skjutit 2-0 på frispark mot Djurgården.

Hammarbys lagkapten firade nära Djurgårdens supportrar vilket fick Bergvall att reagera. Det gillade inte Vagic som markerade direkt och väl i mixade zonen efter galna 3-3-matchen kom mittbacken med den syrliga ”liten pojke”-kommentaren.

När Bergvall själv får höra vad som sagts skrattar han till.

– Vad ska man säga… han får ha sina åsikter. Jag vill visa på planen. Det här säger mer om honom än vad det säger om mig, säger Bergvall till FD och utvecklar varför han röt ifrån mot Bajens spelare i samband med firandet.

– Det är mycket känslor och att jag markerade var inget personligt mot honom (Vagic). Jag markerade mot att de inte skulle fira vid våra supportrar. Om han tar det personligt är det hans problem. Han vet själv att det är mycket känslor.

Vagic var också på krigsstigen när han skulle uttala sig om Dif-supportrarnas firande efter 3-3 i sista sparken som mer eller mindre sköt bort tabelltvåan Hammarby från guldet.

”Jag tycker synd om Djurgården att de har sådana fans som firar som om de tagit tre poäng när de tagit en poäng”, sa Vagic.

Bergvall kontrar på nytt.

– Jag tror främst de firade för att Bajen tappar i guldstriden. Det blev en dubbeleffekt och då får man vara lite rationell som spelare tycker jag.