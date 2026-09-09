Beskedet: Abdulmalik spelklar för Djurgården

Abdul Abulmalik och Lucca Gentil har fått sina arbetstillstånd godkända.

De båda nyförvärven är därmed spelklara för Djurgården.

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Nyligen fick Angelo Agbejoye ett godkänt arbetstillstånd i Sverige, nästan tre månader efter att han anslutit till Djurgården.

Riktigt så lång tid tog det inte för Abdul Abdulmalik och Lucca Gentill. Klubben meddelar under onsdagen att båda två har fått sina uppehålls- och arbetstillstånd godkända av Migrationsverket. Duon är således tillåtna att medverka i morgondagens cupmatch mot IFK Haninge.

En som däremot inte kommer kunna spela är Charlie Rosenqvist, detta då han redan har representerat Kalmar FF i årets cupspel.

Trots att IFK Haninge är uppskrivna som hemmalag så spelas matchen på Stockholm Stadion, Djurgårdens tidigare hemmaplan