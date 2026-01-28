Beskedet: Zlatko Rihter föreslås som ny MFF-ordförande

Malmö FF ska ersätta Anders Pålsson som ordförande.

Nu föreslås Zlatko Rihter som ny styrelseordförande i föreningen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF är på jakt efter en ny ersättare då klubbens mångårige ordförande Anders Pålsson kommer att lämna.

Nu står det klart att Zlatko Rihter som ny styrelseordförande i föreningen av valberedningen.

”Zlatko Rihter, 55, föreslås till ny ordförande på en mandatperiod om två år. Rihter är uppvuxen i Malmö, bor i dag i Hyllie och har sedan tidigare en relation till Malmö FF då han satt i föreningens styrelse mellan 2017 och 2020. Zlatko Rihter har ett långt förflutet inom medicinteknik och är sedan 2020 yrkesverksam som VD och koncernchef för ett av de världsledande företagen inom branschen, Wallenbergägda Mölnlycke Health Care AB i Göteborg”, skriver Malmö FF via sin hemsida.

Tina Andersson föreslås för omval, samt nyval av Peter Welin och Jonas Karlén.