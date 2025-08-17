STOCKHOLM. För andra matchen i rad föll Hammarby på hemmaplan.

Kim Hellberg är besviken efter 1-2 mot Gais på 3Arena.

– Med all respekt är vi mycket bättre än Gais i dag, säger han på presskonferensen.

I torsdags blev det uttåg mot Rosenborg i Conference League-kvalet. 0-1 på 3Arena då trots en bra insats från Hammarby.

Nu var det samma visa igen, tre dagar senare. ”Bajen” var det bättre laget men stod ändå som förlorare efter att Edvin Becirovic med två minuter kvar skjutit det avgörande 2-1-målet för Gais.

Därmed är Kim Hellberg fortsatt segerlös mot Gais sedan han tog över som ”Bajen”-tränare inför i fjol. Dubbla 0-0-matcher förra året och så nu två raka förluster i år.

– Men vi gjorde i dag vår bästa match mot Gais, de har varit ett tufft lag att möta. Men den här prestationen var den bästa mot dem, säger Hellberg innan han fortsätter:

– Så klart att vi är besvikna över att vi inte får med oss mer. Vi för matchen men är inte tillräckligt skarpa. Ska vi vara ärliga skapar vi ingen chans sista tio minuterna, vi får inte samma tryck och det infinner sig en stress.

”Vi är mycket bättre än Gais i dag”

Hellberg tycker inte att Hammarby borde ha förlorat dagens match.

– Med all respekt är vi mycket bättre än Gais i dag. Vi skapar mer.

Tabelltvåan Hammarby har nu fem poäng upp till serieledning, detta då Mjällby i 95:e minuten räddade 1-1 mot Djurgården. Det resultatet är dock Hellberg inte intresserad att prata om.

– Just nu kan jag inte tänka mindre på om Mjällby tagit poäng eller inte. Det handlar om att se vår egen insats. Efter de här två matcherna (Rosenborg och Gais) är det tydligt att vi är ett fantastiskt fotbollslag, men att vi bara gör ett mål på två matcher med tanke på allt vi skapat… det är inte tillräckligt bra.