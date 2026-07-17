IFK Göteborg är i totalt kris.

Då lyfts frågor om tränaren Stefan Billborns framtid.

– Har Billborn verktygen som krävs för att vända på det här? Jag är inte säker på det, säger FotbollDirekts Mattias Eckerman.

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Bildmontage, Sefan Billborn och fotbollschef Jesper Jansson. Foto: Bildbyrån

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Två raka förluster efter uppehållet, en hemmaförlust mot storrivalen AIK och en förnedring i gigantmötet borta mot Malmö FF senast. IFK Göteborgs kris blir bara värre och värre.

I det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt diskuterar FotbollDirekts Mattias Eckerman och Fredrik de Ron vad som ska till för att vända den negativa blåvita trenden.

– Det har inte börjat bra, den här höstsäsongen. Efter matchen var det en till synes pressad Stefan Billborn som stod i den mixade zonen. Det är klart att ingen är glad när man har torskat med 4–0 men för första gången under hans tid i IFK kände jag att det kanske inte är så långt borta och att han själv tror att han kommer att få ”dojan”, säger Eckerman.

Stefan Billborn, tränare IFK Göteborg. Foto: Bildbyrån

– Det är svårt att tro annat när det har sett ut som det har gjort den senaste tiden. Dels är det två raka torsk efter sommaruppehållet, men de kommer också mot AIK och Malmö FF, kanske IFK Göteborgs allra största rivaler, fortsätter de Ron.

Kritiken mot Stefan Billborn

”Blåvitt” parkerar på negativ kvalplats efter 12 omgångar, med bara en poäng ned till under nedflyttningsstrecket. Då har kritik riktats mot IFK Göteborgs ledning och tränaren Stefan Billborn med assisterande tränaren Joachim Björklund.

FotbollDirekts Fredrik de Ron har till och med börjat fundera på om det kanske till sist är dags att sparka tränarduon.

– Jag börjar vända i frågan. Hur ska han (Billborn) kunna rädda upp det här?

Eckerman och de Ron. Foto: FotbollDirekt

– Det har jag svårt att se också. Långsiktighet är en viktig faktor för att kunna nå framgång, men nu har Stefan varit där sedan 2024 – går det då att snacka om att ge honom tid? Har Billborn verktygen som krävs för att vända på det här? Jag är inte säker på det, säger Mattias Eckerman.

Det är det farligaste ”Blåvitt” kan göra

– Som jag ser det finns det två alternativ. Antingen ger du Stefan Billborn sommarfönstret så att han kan jobba med Jesper Jansson för att få in de spelarna han tycker att han behöver för att göra det här ”Blåvitt” till ett bra lag igen. Eller så sparkar du honom nu och tar in en ny tränare som får sommarfönstret och kan ta in de spelarna som han vill ha. Oavsett behöver du agera nu. Väntar du så är det för sent, fortsätter de Ron.

Samtidigt menar FotbollDirekts reporter att det måste till en sjukdomsinsikt i ”Blåvitt” för att inte gå IFK Norrköpings öde från i fjol till mötes.

– IFK Göteborg måste förstå var de är just nu. De kan inte tänka att ”ja, ja, vi är IFK Göteborg och det kommer att ordna sig”. Vi hade en annan IFK-klubb som tänkte ungefär så i fjol och vi vet alla hur det gick för Norrköping. Det är det farligaste man kan tänka sig i det här läget. Det kommer inte lösa sig om ingen tar tag i det, säger Fredrik de Ron.

IFK Göteborg ställs mot Brommapojkarna på Gamla ullevi klockan 19:00 under fredagskvällen.