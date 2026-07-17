Blev utvisad efter hjärnsläpp: ”Skitonödigt”

Mads Hansen fick syna det röda kortet.

Detta efter att ha stämplat Noah Tolf i bröstet.

– Jag fattar inte varför han håller på så, säger Tolf till TV4 i paus.

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Det var ingen händelserik första halvleken sett till målchanser mellan IFK Göteborg och Brommapojkarna. Efter dryga halvtimmen vakande dock matchen till liv.

Noah Tolf rev ner BP-yttern Mads Hansen, varpå dansken svarade med att sätta dobbarna i bröstet på blåvitt-spelaren.

– Det gör lite ont fortfarande. Jag blev bara förvånad att han ens tänker sparka mig där, säger Tolf i halvtid till TV4.

Madsen blev utvisad till följ av efterslängen. Helt rätt enligt Tolf.

– Skitonödigt. Jag fattar inte varför han håller på så. Jag vill spela fotboll. Jag vill ta bollen från honom. Han kan inte bara få göra vad han vill, säger vänsterbacken.

Matchen pågår.