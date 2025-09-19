Bosse Andersson efter polisens besked: ”Sunt förnuft”

STOCKHOLM. Polisen slopar nya maskeringsvillkoren tillfälligt.

Det jublar Djurgårdens sportchef Bosse Andersson över med dygnet kvar till MFF borta.

– Sunt förnuft, konstaterar sportchefen.

De nya maskeringsvillkoren från polisen skulle träda i kraft den här helgen i allsvenskan, detta med sju omgångar kvar av serien.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson kallade det hela för ”olyckligt” tidigare under fredagen på träningsanläggningen Kaknäs.

Men så 11:55 kom beskedet att polisen skjuter fram de nya maskeringsvillkoren på obestämd tid. Därmed kan Djurgården andas ut med dygnet kvar innan bortamatchen mot Malmö FF.

”Betyder så mycket för båda lagen”

– Det är sunt förnuft. Att från en dag till annan sätta ett nytt system med spänningen som funnits… Det finns ju ett ansvar inom fotbollen så ja, det här är sunt förnuft, säger Andersson och fortsätter:

– Svensk fotboll har ett ansvar att fortsätta utveckla den och då finns det olika parter såsom polisen och klubbarna. Då ska man också göra det på ett sunt sätt tillsammans.

Andersson ser fram emot en sprakande tillställning mellan MFF och Djurgården utan avbrutna inslag i matchen.

– Det har varit brister i kommunikationen men vi har en väldigt bra organisation som jobbat hårt. Det är skönt att veta inför den matchen som betyder så mycket för båda lagen och det kommer vara fullsmockat och en härlig inramning.