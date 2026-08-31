Carlstrands AIK-succé fortsätter: ”Njutit varje dag”

SOLNA. Fem mål på fyra matcher i AIK.

Linus Carlstrand har fått en drömstart i sin nya klubb.

– Det är jävligt kul, säger forwarden till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

AIK låg under i paus i derbyt mot Hammarby. I den andra halvleken vände ”Gnaget” på matchen och vann med 3–2.

En av målskyttarna för AIK var Linus Carlstrand. 21-åringen stod för hemmalagets enda mål i första halvlek och efter segern var han överlycklig.

– En jävla glädje. Eufori när domaren blåste av. Jag hörde inte ens visslan men det var bara att springa till fansen. Jag är jätteglad, säger Carlstrand efter segern.

– Skitkul att kunna hjälpa laget och sedan att vi kunde ta dem tre poängen, det var det viktigaste.

Något som har varit ett av AIK:s största hot är kontringsspelet. Anfallaren är nöjd med hur de presterade mot stadsrivalerna under söndagen.

– Det är bra, jag tycker att vi får träff på det när vi slår de långa bollarna. Vi tar vara på att de går upp och inte så mycket bakåt. Där tycker jag vi är skarpare än dem. Deras backlinje är inte så vana vid att springa bakåt och då blir det jobbigt för dem, säger han till FotbollDirekt.

Gjorde derbymål igen: ”Extra skönt”

Carlstrand anslöt till AIK för en månad sedan och han har presenterat sig direkt. Inför derbyt hade han gjort fyra mål på tre matcher och mot Bajen kom ytterligare en fullträff.

– Jätteskönt, så klart. Nu är det tre starter och de matcherna jag har startat har vi vunnit så det är jävligt kul för laget. Det är ett jävla bra jobb. Jag njuter varje dag av att vara här och att jag kan göra lite mål för att bidra till de poäng är jättekul.

Av de fem mål som Carlstrand hittills gjort i den svartgula tröjan har tre varit mot Djurgården och Bajen.

– Det känns extra skönt att vara bra i derbyn, avslutar han.

Carlstrands avtal med ”Gnaget” sträcker sig till och med 2030. Härnäst väntar Malmö FF på bortaplan den 7 september.