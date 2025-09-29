Celina slår fast: ”Jag kommer få chansen i landslaget”

SOLNA. I veckan tas svenska landslagstruppen ut till VM-kvalet i oktober.

När Kosovos dito annonseras vet inte Bersant Celina, men AIK-mittfältaren som mycket väl hade kunnat vara med och besegra Blågult för några veckor sedan är säker på en sak:

– Jag har pratat med Kosovos förbundskapten och jag kommer få chansen där, antingen nu eller senare, säger han till FotbollDirekt.

Efter att Kosovo skrällartat besegrat Sverige i VM-kvalet tidigare i september träffade FD Bersant Celina på Karlberg några dagar senare.

Ämnet var självklart: Kosovos landslag där norrmannen med rötter från landet nere på Balkan redan gjort 38 A-landskamper för. Debuten kom 2014 efter att han tidigare representerat Norge på ungdomsnivå.

Men när Sverige besegrades i Pristina fanns Celina inte med, även om det var nära enligt honom själv.

”Jag var väldigt nära, jag hoppas vara med i oktobersamlingen”, sa han till FotbollDirekt 11 september.

”Kommer få chansen, antingen nu eller senare”

På onsdag tas svenska truppen ut till oktobersamlingen. När FD efter matchen mot Gais under söndagskvällen frågar Celina när Kosovos dito basuneras ut skakar han på huvudet.

– Jag vet inte, men jag har pratat med Kosovos förbundskapten. Jag kommer få chansen där, antingen nu eller senare. Men jag vet inte, det är upp till honom, säger Celina om förbundskapten Franco Foda.

Kanske att Foda redan nu ringer Celina och kollar läget inför VM-kvalet, för det var ett sällsynt vackert mål som 29-åringen gjorde under söndagskvällen mot Gais.

Målet som betydde 1-1 var en prestation av den högre skolan där Celina på volley tog ner bollen utanför straffområdet och på ett skickade iväg bollen i första krysset.

– Det var väldigt snyggt, men jag har gjort ännu bättre mål… men det är längesen nu, säger Celina med ett leende.