Chocken kring AIK – helt tagen av premiärhalvleken

SOLNA. AIK har en tradition av trötta premiärmatcher.

Men José Riveiros Gnaget ser inte ut att ha vare sig tid eller lust med att gneta till sig kryss eller knappa 1-0-segrar.

I stället var det ett AIK som i första halvlek uppträdde på ett sätt och med en fotboll man inte sett de svartgula göra på bra länge.

Utskällda för dödgrävarfotbollen i fjol under Mikkjal Thomassen.

Nu bjöd nya tränaren José Riveiro storpubliken i Solna på tiki taka och totalfotboll hemma mot HBK i den allsvenska premiären.

Den första halvleken är den bästa jag sett AIK göra i en allsvensk premiär. För i ärlighetens namn brukar ju dessa premiärer vara rena sorgebarnet för AIK när det kommer till underhållning.

Men nya spanjoren verkar helt ointresserad av att brotta till sig poäng. I stället kunde AIK lett första halvlek med 5-0. Förutom nyförvärvet Ibrahim Cissés 1-0-mål hade laget nämligen bud på betydligt mer. Zadok Yohanna träffade stolpen två gånger, Taha Ayari sköt både i ribban och hindrades ett mål efter jätteräddning från Tim Rönning uppe i krysset.

Första halvlekens spelare Bersant Celina (ihop med Yohanna) hade en chipp som många på Nationalarenan trodde gick i mål. Ni hör själva, man är nästan i chock så bra som AIK såg ut första 45.

Riveiro må ha varit ett osäkert kort på förhand, men förvandlingen med spanjoren vid rodret är monumental – och det bara ur positiv synvinkel.