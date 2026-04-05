AIK:s totalfotboll i Solna – Riveiros förvandling

SOLNA. AIK med premiär inför storpublik – då bjöd laget på totalfotboll mot ett heroiskt försvarsinriktat HBK.

Efter åtta minuter hade gästerna räddats av både stolpen och en jätteparad av Tim Rönning.

Efter dryga 20 minuter kom det förlösande ledningsmålet från allsvenska debutanten Ibrahim Cissé.

Foto: Bildbyrån

Mikkjal Thomassen är borta och José Rivero har tagit över. Det märks på fotbollen som AIK spelar.

För i den allsvenska premiären hemma mot HBK var det plattan i mattan från första sekund och spanjoren har onekligen hunnit sätta sin prägel på detta Gnaget som i fjol var smått utskällda för sin primitiva fotboll.

Nu mot HBK hade Zadok Yohanna ett skott i insida stolpe efter ett drömanfall orkestrerat av Bersant Celina i fri roll ute till vänster. I åttonde minuten svarade sedan Tim Rönning för en jätteräddning uppe i krysset på avslut från nära håll från Taya Ayari – som fick chansen från start som falsk nia.

Därefter fortsatte AIK sätta tryck och Rönning fick jobba hårt i matchupptakten.

Efter 20 minuter var Yohanna återigen centimeter från att sätta ettan med rejält häng i luften på Amel Mujanics inspel, men nicken precis utanför.

Yohanna som ett i färskt FD-reportage hyllats för sin spänst. ”Han är som en känguru”, konstaterade representanten Anatoli Ponomarev.

Minuten senare visade Yohanna nytt känguru-studs i dojan när han återigen flög högst och nickade i stolpen på en Celina-frispark. Returen vräktes sedan i mål från allsvenska debutanten Ibrahim Cissé, ivorianen som hämtats in från finska KuPS den här vintern.

HBK fick det inte lättare efter målet utan AIK fortsatte gå för tvåan. Celina med mycket läckert chippförsök efter 35 minuter som många på läktarplats trodde gick in, men bollen precis utanför.

Taha Ayari därefter med stenhårt skott i ribban efter 37 minuter. Total utklassning spelmässigt.

Matchen pågår – följ FD:s liverapportering här!