Daniel Andersson: ”Han har visat nu att vi kan vända det”

Malmö FF har haft en tuff säsong och detta har fått kritiken mot bland annat Henrik Rydström att vara stor.

MFF-tränarens förtroende ser dock inte ut att vara förbrukat.

– Vi har fortsatt förtroende för Henke och kör på med det, säger sportchef Daniel Andersson till Sportbladet.

Något SM-guld ser det inte ut att bli för Malmö FF och i Champions League-kvalet blev man förnedrade av FC Köpenhamn.

Ja, säsongen 2025 har inte blivit det MFF hoppats på och någon som fått en hel del kritik det här året är MFF:s huvudtränare Henrik Rydström.

Vid flera tillfällen har han ifrågasatts av såväl media som supportrar, men förtroendet från MFF:s ledning ser ut att vara intakt.

– Vi har stort förtroende för Henke. Han har visat över tid att han är en väldigt duktig tränare, han har förtroende från spelargruppen och han har visat nu att vi kan vända det. Därför ser vi ingen anledning att byta. De gånger vi har bytt har vi, från vårt perspektiv, inte haft något alternativ och/eller att det alternativet vi väljer är bättre. Så är fallet verkligen inte nu. Vi har fortsatt förtroende för Henke och kör på med det, säger sportchef Daniel Andersson till Sportbladet.

Härnäst i allsvenskan för MFF väntar bortamöte med IF Elfsborg, den matchen spelas nästa söndag.