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Djurgårdens Kristian Lien jublar. Foto: Bildbyrån

Där är Djurgården bäst i allsvenskan

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Djurgården är allsvenskans mest målfarliga lag.
Det visar nya siffror från statistiktjänsten Opta.

Djurgårdens Kristian Lien jublar. Foto: Bildbyrån

Det riskerar att bli stora siffror på 3Arena i Stockholm i kväll när Djurgården tar emot Halmstads BK i den allsvenska omgångens sista match. Dif kommer från ett riktigt målkalas mot Häcken (2–4) i återstarten förra helgen och enligt nya siffror från Opta är ”Blåränderna” just nu hela seriens mest målfarliga lag.

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