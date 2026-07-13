Där är Djurgården bäst i allsvenskan

Djurgården är allsvenskans mest målfarliga lag.

Det visar nya siffror från statistiktjänsten Opta.

Djurgårdens Kristian Lien jublar. Foto: Bildbyrån

Det riskerar att bli stora siffror på 3Arena i Stockholm i kväll när Djurgården tar emot Halmstads BK i den allsvenska omgångens sista match. Dif kommer från ett riktigt målkalas mot Häcken (2–4) i återstarten förra helgen och enligt nya siffror från Opta är ”Blåränderna” just nu hela seriens mest målfarliga lag.