Dennis Collander, 24, är den perfekta värvningen för Gais.

Det menar FotbollDirekts Direkt-studio – men det finns ett stort frågetecken.

– Jag ställer mig tveksam till om det kommer hålla, säger Fredrik de Ron.

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Bildmontage, Fredrik ”Fidde” Holmberg och Dennis Collander. Foto: Bildbyrån

Det var i förra veckan som Gais meddelade att man gör en förstärkning inför höstsäsongen. Det rör sig om den tidigare Hammarby-spelaren Dennis Collander, som satt på ett utgående kontrakt med ”Bajen”.

– Om det är väldigt väntat att Dennis Collander lämnar Hammarby, det visste man ju typ redan, så är det väldigt oväntat att han landar i Gais – men det känns spännande, säger FotbollDirekts Fredrik de Ron.

”Kan bli något jättefint”

Den 24-åriga mittfältaren, som har en enormt skadedrabbad period bakom sig, ansluter till den allsvenska konkurrenten på ett ”märkligt” kontrakt som gäller över säsongen 2026, med en option om en förlängning på tre år. Samtidigt har Collander inte spelat regelbunden fotboll på flera säsonger och under fyra år i Hammarby blev det bara 16 framträdanden för den skadedrabbade spelaren.

– Han kom till Hammarby som en stor talang. På grund av skadorna har det inte blivit som någon hade tänkt sig, men han är en kraftfull spelare som spelar med mycket energi och är teknisk skicklig – att få in honom i ett ”Fidde”-lag och om han håller sig skadefri, då kan det bli något jättefint av den flytten, säger Mattias Eckerman.

Dennis Collander. Foto: Bildbyrån

Fredrik de Ron fortsätter:

– Egenskaperna som du beskriver att han har, det är exakt de egenskaperna som krävs för att lyckas i det här Gais. Jag tycker att han passar som handen i handsken i ett ”Fidde”-mittfält med den energin som han kan erbjuda. Problemet är att han inte har spelat regelbundet på flera, flera år. Det är väl därför Gais skriver ett ganska märkligt kontrakt med honom.

– De vill känna av den fysiska statusen, fyller Eckerman i.

Oro för skadorna

Men med den skadehistoriken i ryggen, som inkluderar inte mindre än två allvarligare knäskador, ställer sig studion tveksam till om Collander faktiskt kommer att klara av att komma till kontinuerligt spel i Gais.

– Är han hel och kan spela, då kommer det vara en riktigt bra spelare i det här Gais. Men jag ställer mig tveksam till om det kommer hålla. Jag har svårt att se det. Om du drar korsbandet en gång då ökar risken att dra det en andra gång, och nu han har dragit det kanske tre gånger (två, reds. anm.). Det är inget bra tecken, säger Fredrik de Ron.

Gais gästar BP på Grimsta IP klockan 19:00 under lördagskvällen.