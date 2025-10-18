Därför saknades MFF:s assisterande tränare: ”Semester”
Under lördagens match mot IFK Norrköping sakandes Malmö FF: assisterande tränare Peter Wettergren och Fred Jähnke.
HBO Max:s sändning ska Wettergren befinna sig på semester.
– Jag tycker att det är oseriöst, säger Nordin Gerzic i HBO max-sändningen.
Inför Malmö FF:s match mot IFK Norrköping stod det klart att assisterande tränarna Peter Wettergren och Fred Jähnke inte kommer att vara på plats.
I HBO Max-sändningen inför matchen förklarades det i studion att Jähnke är på ett bröllop medan Wettergren är på semester.
– Jag tycker det är oseriöst i allsvenskan att vi ska stå här med en ny tränare som har kommit in för fyra-fem veckor sedan, Anes Mravac, som behöver all hjälp han kan få, säger Nordin Gerzic i studion.
Jähnke anslöt till MFF samtidigt som interimtränaren Anes Mravac. Peter Wettergren har varit verksam i klubben sedan i juni.
– Wettergren är den rutinerade av dem. Att han väljer att åka på semester i det här läget och att Malmö tillåter han att åka på semester alltså, ärligt talat, jag vet inte vad jag ska säga.
