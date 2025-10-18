Därför saknades MFF:s assisterande tränare: ”Semester”

Under lördagens match mot IFK Norrköping sakandes Malmö FF: assisterande tränare Peter Wettergren och Fred Jähnke.

HBO Max:s sändning ska Wettergren befinna sig på semester.

– Jag tycker att det är oseriöst, säger Nordin Gerzic i HBO max-sändningen.

Foto: Bildbyrån

Inför Malmö FF:s match mot IFK Norrköping stod det klart att assisterande tränarna Peter Wettergren och Fred Jähnke inte kommer att vara på plats.

I HBO Max-sändningen inför matchen förklarades det i studion att Jähnke är på ett bröllop medan Wettergren är på semester.

– Jag tycker det är oseriöst i allsvenskan att vi ska stå här med en ny tränare som har kommit in för fyra-fem veckor sedan, Anes Mravac, som behöver all hjälp han kan få, säger Nordin Gerzic i studion.

Jähnke anslöt till MFF samtidigt som interimtränaren Anes Mravac. Peter Wettergren har varit verksam i klubben sedan i juni.

– Wettergren är den rutinerade av dem. Att han väljer att åka på semester i det här läget och att Malmö tillåter han att åka på semester alltså, ärligt talat, jag vet inte vad jag ska säga.

Matchen mellan IFK Norrköping och Malmö FF – Följ den här!