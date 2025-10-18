LIVE: IFK Norrköping – Malmö FF

NORRKÖPING. Fyra omgångar återstår innan allsvenskan 2025 är färdigspelad.

Idag ställs IFK Norrköping mot Malmö FF där båda lagen är i stort behov av en seger.

Följ matchen och chatta med FotbollDirekts reporter här!

Foto: Bildbyrån

Med 26 omgångar spelade befinner sig IFK Norrköping på en tolfteplats i tabellen, med fyra poäng ner till kvalplats.

Malmö FF har i sin tur spelat in 42 poäng – och är just nu tre poäng från tredjeplatsen som innebär Europa-kval nästa år.

Således är förutsättningarna glasklara inför lördagens möte mellan lagen på Platinum Cars Arena. Hemmalaget är i stort behov av en ”trea” för att ta sig ett steg närmare allsvensk överlevnad – och MFF detsamma men i hopp om en Europaplats.

Inför dagens match kommer IFK Norrköpings Christoffer Nyman, som förlängde sitt kontrakt under gårdagen, att hyllas då han har slagit rekord och blivit ”Pekings” meste spelare genom alla tider. Värt att notera i bortalaget är att båda Malmö FF:s assisterande tränare, Peter Wettergren och Fred Jähnke, saknas av personliga skäl. I deras ställe kommer Anders Christiansen och Ola Toivonen att agera ass-tränare bredvid interimtränare Anes Mravac.

Följ matchen live med FotbollDirekt!

Sortera efter: Nyast Äldst Stort tack för att ni har följt matchen med mig på FotbollDirekt! Allt material efter matchen kommer att finnas på sajten. 98′ Matchen är slut. Malmö FF vinner matchen med 2-0 och tar viktiga poäng i kampen om en Europaplats. 94′ Peking ropar på hands i straffområdet men blir inte hörda av domare Ladebäck. 93′ Två minuter återstår av tilläggstiden. 93′ IFK Norrköping har gjort vad de kunnat för att forcera fram ett reduceringsmål, dock utan lycka. 88′ Fyra byten. Tim Prica utgår för Norrköping och ersätts av Yaya Kalley. MFF gör tre byten när Berg, Bolin och Ekong går ut. I deras ställe kommer Vecchia, Lewicki och Gudjohnsen in. 84′ Känslan var att MFF satte spiken i kistan för en viktig seger där. 83′ Hugo Bolin står på rätt plats vid rätt tillfälle och lyckas styra in 2-0 för Malmö med sju minuter kvar att spela. MÅÅÅÅL 81′ Hugo Bolin testar avslut i burgaveln, som styrdes på vägen ut. Load more



