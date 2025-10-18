LIVE: IFK Norrköping – Malmö FF
NORRKÖPING. Fyra omgångar återstår innan allsvenskan 2025 är färdigspelad.
Idag ställs IFK Norrköping mot Malmö FF där båda lagen är i stort behov av en seger.
Med 26 omgångar spelade befinner sig IFK Norrköping på en tolfteplats i tabellen, med fyra poäng ner till kvalplats.
Malmö FF har i sin tur spelat in 42 poäng – och är just nu tre poäng från tredjeplatsen som innebär Europa-kval nästa år.
Således är förutsättningarna glasklara inför lördagens möte mellan lagen på Platinum Cars Arena. Hemmalaget är i stort behov av en ”trea” för att ta sig ett steg närmare allsvensk överlevnad – och MFF detsamma men i hopp om en Europaplats.
Inför dagens match kommer IFK Norrköpings Christoffer Nyman, som förlängde sitt kontrakt under gårdagen, att hyllas då han har slagit rekord och blivit ”Pekings” meste spelare genom alla tider. Värt att notera i bortalaget är att båda Malmö FF:s assisterande tränare, Peter Wettergren och Fred Jähnke, saknas av personliga skäl. I deras ställe kommer Anders Christiansen och Ola Toivonen att agera ass-tränare bredvid interimtränare Anes Mravac.
