”De har sagt att de vill ha kvar mig och jag vill vara här”

Dino Besirovic sitter på ett utgående avtal med AIK.

Då kan söndagens match bli hans sista med klubben.

– Det kommer vara emotionellt, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

John Guidetti, Thomas Isherwood och Anton Salétros kommer att lämna AIK efter att den allsvenska säsongen tar slut på söndag.

Även Dino Besirovic, 31, riskerar att få lämna ”Gnaget” efter säsongslutet. Detta då hans avtal löper ut, och hittills inte har förlängt. Således kan han göra sin sista match i AIK-tröjan mot Halmstads BK på söndag.

– Jag vet inte, riktigt. Kanske, kanske inte. Det är speciellt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det kommer vara emotionellt. Jag vill spela bra och att folk ska minnas mig på ett positivt sätt om det blir min sista match, säger Besirovic till Fotbollskanalen.

Om dialogen om en förläning med klubben säger bosnier-portugisen:

– Vi snackade lite förra veckan. Men för att vara ärlig så har inte särskilt mycket förändrats. Vi har bara pratat lite. Jag vet inte vad jag ska säga. Just nu är vi långt ifrån (en överenskommelse). De har inte pratat med mig den här veckan. Jag förväntade mig att vi skulle snacka lite innan den sista matchen.

Däremot berättar Besirovic att både han och klubben vill samma sak i frågan.

– De har sagt att de vill ha kvar mig och jag har sagt till dem att jag vill vara här. Men efter det har vi inte förhandlat. De har bara sagt att de vill ha mig här, avslutar han.

Matchen mellan AIK och Halmstads BK har avspark klockan 15.00 på söndag.





