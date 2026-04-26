Derbychocken: ”Vetefan om jag trodde på honom”

STOCKHOLM. De konkurrerar om högerbacksplatsen i Djurgården.

När Adam Ståhl byttes in i derbyt mot Hammarby kom han med ett oväntat besked till Piotr Johansson.

– Han sa ”jag är tia, jag tia”. Jag vetefan om jag trodde på honom först, säger Johansson och skrattar.

När Piotr Johansson blev korsbandsskadad 2024 värvades Adam Ståhl in som ersättare på högerbackspositionen.

Först nu kan de utmana varandra på allvar, detta eftersom Johansson aldrig riktigt kom in i det i höstas efter långa frånvaron och rehaben samtidigt som både Ståhl och Theo Bergvall var före i hierarkin – och så nu när Ståhl varit borta på grund av ett otäckt virus.

Men nu, i allsvenskans femte omgång i derbyt mot Hammarby, gjorde Ståhl comeback efter två månader utan spel.

Piotr Johansson startade som högerback och när Ståhl kom in i ovan position trodde Johansson knappt sina ögon.

– Vi skrattade lite åt det. Han sa ”jag är tia, jag tia” när han kom in. Jag vetefan om jag trodde på honom först utan jag tänkte att Joel (Asoro) skulle in i mitten och Ståhl spela högerytter, säger Johansson i den mixade zonen efter 1-1-matchen.

Både du och Ståhl har sagt att ni kan spela på plan samtidigt, är det här lösningen – att spela Ståhl på mittfältet?

– Vi får se nästa match. Nu behövde vi stänga igen fysiskt på mitten så det var väl det, men Adam är en bra spelare och vi kan säkert hitta en roll för oss båda.

Efter derbyt sa Nahir Besara som kvitterade till 1-1 i andra halvlek att han tycker Hammarby var det klart bättre laget. Piotr Johansson ger inte mycket för det utspelet.

– De har mycket boll men skjuter mest utanför straffområdet där vi har bra koll. Det var väl rättvist med kryss, så jag håller absolut inte med honom där.