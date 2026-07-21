Detaljen som kan få allsvenska stjärnan att välja AIK

Zadok Yohanna såldes för rekordpengar från AIK.

Nu kan nigerianen ersättas – av Charles Sagoe Jr som gör succé i Kalmar FF som utlånad från Arsenal.

– Jag vet vilken historia klubben har. Stora spelare har spelat där, säger engelsmannen smickrande till Sportbladet.

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Charles Sagoe Jr har varit en succé i allsvenska nykomlingen Kalmar FF.

Under måndagskvällen svarade engelsmannen som så många gånger förr den här säsongen för en assist när KFF tog en meriterande poäng hemma mot Malmö FF i 2-2-matchen.

Den svårstoppade vänsteranfallaren är nu uppe på åtta målgivande passningar i årets allsvenska. Bara Djurgårdens Bo Hegland är bättre med sina nio assist.

Nyligen kom uppgifter från Expressen att AIK vill lägga vantarna på den snart 22-årige spelaren (fyller år på fredag) och han själv gör ingen hemlighet i att det är smickrande uppgifter.

– Jag är alltid smickrad när en storklubb i Sverige som AIK är intresserad. Då gör jag något bra. Men just nu njuter jag bara av min fotboll i Kalmar. Jag är på lån säsongen ut. Så klart har jag samtal med Arsenal, mina agenter och familj. Så har inte mycket mer att säga, säger Sagoe Jr till Sportbladet.

Pekar på Zadok Yohanna: ”Klasstalang”

KFF rapporteras också av förklarliga skäl efter succén vilja göra lånet permanent. I skrivande stund har nykomlingen fyra poängs marginal ner till kvalsträcket.

Något som kan tala för en AIK-flytt är inspirationen Zadok Yohanna som Sagoe Jr såg flyga i klubben innan rekordförsäljningen till Premier League och Brighton tidigare den här sommaren.

– Jag vet vilken historia klubben har. Stora spelare har spelat där. De sålde Yohanna (Zadok) nyss som är en klasstalang också. Ja, det är en storklubb och jag är smickrad.

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