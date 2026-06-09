AVSLÖJAR: Yohannas drömlön i Brighton – galna siffrorna

Han är allsvenskans dyraste försäljning någonsin.

Nu kan FotbollDirekt avslöja Zadok Yohannas drömlön i Brighton.

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Han upptäcktes under en turnering hemma i Nigeria och togs till AIK förra sommaren.

Zadok Yohanna lämnade den nigerianska slummen för ett bättre liv i Sverige och efter en tyngre första tid under Mikkjal Thomassen exploderade 18-åringen fullständigt den här våren i ersättaren José Riveiros AIK.

Dribblern blev en jättesnackis såväl i Svenska cupen som i allsvenska säsongsinledningen och klubbar från hela Europa reste till Stockholm för att scouta den vänsterfotade högeryttern.

Till sist blev det Brighton som vann striden om Yohanna som i dagarna betalade cirka 305 miljoner kronor för övergången – den i särklass dyraste försäljningen från allsvenskan någonsin och AIK:s ekonomi därmed räddad.

Nu kan FotbollDirekt avslöja Yohannas drömlön i Premier League-klubben Brighton. Nigerianen som hemma i Nigeria inte hade tillgång till riktiga fotbollsskor eller fotbollar och som spelade på ett undermåligt underlag kommer nu i runda slängar tjäna 750 000 kronor i veckan – en månadslön på omkring 2,5-3 miljoner kronor. Det blir en årsinkomst på närmare 36 miljoner kronor för Yohanna som 29 juni fyller 19 år.