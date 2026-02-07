Dif-förvärvet debuterar mot VSK: ”Inte hunnit säga hejdå”

Max Larsson har bytt Västerås SK mot Djurgårdens IF.

Nu gör han sig redo för sin debutmatch – mot sin gamla klubb.

– Västerås är en trygghet och jag känner alla i klubben, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter flera framgångsrika säsonger i Västerås SK stod det, i slutet av januari, klart att Max Larsson lämnar klubben för spel i Djurgårdens IF.

Nu laddar den 22-årige ytterbacken upp inför sin första match med den Blårandiga tröjan på sig. Det speciella? Den spelas mot Västerås SK, på Hitachi Energy Arena.

– Det ska bli kul. Jag har inte hunnit säga hej då än, säger Larsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Jag ska hämta lite grejer och så efter matchen. Ta med allt. Det ska bli kul att träffa alla.

Kring känslorna för sin före detta klubb säger Max Larsson följande:

– Jag har varit där sedan jag var 13 år. Jag har vuxit upp i staden och allt. Västerås är en trygghet och jag känner alla i klubben. Men jag vill ta steg som människa och spelare. Så jag är taggad på den här utmaningen. Det är ändå nära hem. Saknar jag morsan kan jag dra hem.

Matchen mellan Västerås SK och Djurgårdens IF spelas i dag, med avspark klockan 13.00.





