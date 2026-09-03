Dif-tränarens varning: ”Inte samma typ av match”

STOCKHOLM. Djurgården körde över Mjällby i hemmamötet.

Nu ställs de mot samma motstånd på bortaplan bara dagar senare.

– Det kommer inte vara samma typ av match, säger Dif-tränaren till FotbollDirekt.

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Djurgården krossade Mjällby AIF på hemmaplan tidigare i veckan. Under torsdagskvällen gästar ”Blåränderna” Mjällby i en hängmatch.

Djurgårdens huvudtränare Jani Honkavaara tyckte att måndagens 4–0-seger var en av de bästa han sett laget göra den här säsongen.

– Kanske de mest balanserade 90 minuterna den här säsongen. Vi håller oss till idén vi hade inför matchen och det var en bra prestation i det stora hela. Vi kände det nästan inför matchen i omklädningsrummet, att vi var fokuserade, att vi skulle förvänta oss ett bra lag. Att vinna med 4–0 är aldrig enkelt, säger Honkavaara.

Torsdagens möte som egentligen tillhör omgång tio flyttades på grund av att den dåvarande Mjällby-spelaren Elliot Stroud var uttagen till Sveriges VM-trupp. Det innebar att den kunde flyttas då spelaren var på SvFF:s landslagsuppdrag för en seniorturnering.

Inför ”returmatchen” resonerar Honkavaara likadant som han gjorde inför den första matchen.

– Jag tänker på samma sätt som Mjällby kommer att göra. De kommer att titta på vad fungerade och inte fungerade i den första matchen och jobba utifrån det, säger han till FotbollDirekt.

Dif-tränaren förklarar samtidigt att han är medveten om skillnaderna från hemmamatchen. Exempelvis spelas torsdagens möte på naturgräs och på bortaplan.

– Vi måste vara mentalt förberedda på att det inte kommer vara samma typ av match. Det kommer att vara lite mer fysiskt och en lite mindre plan samtidigt som vi byter underlag, säger han och avslutar:

– Vi kommer att behöva se den matchen som en ny match, precis som alltid, speciellt nu när det är så tätt inpå mötena.

Matchen mellan Mjällby och Djurgården startar klockan 19.00.