Djurgården ökar: ”Men vi vill ännu mer än så här”

AKADEMIRANKING. Djurgårdens akademi fortsätter att växa och i år knep man femte stjärnan på certifieringen.

Stockholmsklubben är dock inte mätta och glada för det, utan man vill mer.

– Det är ett bra kvitto, men vi vet att vi vill ännu mer än så här, säger akademichef Joel Riddez till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen presenterade svensk elitfotboll akademicertifieringen för 2025 och det var positiv läsning för många av våra klubbar.

Djurgården är en av klubbarna som ökat rejält under 2025 jämfört med 2024 och i den nya certifieringen har man även tilldelats den femte stjärnan.

– Det är som du säger, det är en ökning, en klar ökning. Det är bra för vi vill röra oss framåt varje år. Dels har vi ökat inom område 1-9, men sen också nästan dubblat spelarpoängen så det pekar åt rätt håll, även om vi har en bit kvar till dit vi vill vara. Det är jättekul att arbetet vi lägger ner ger resultat, säger akademichef Joel Riddez till FotbollDirekt.