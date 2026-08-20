Djurgården säkrar 18-årig talang: ”Något jag strävat efter”

Abdirahim Abdulle har skrivit på ett A-lagskontrakt med Djurgården. Den unge mittfältaren är kontrakterad till 2029.

– En spelare vi har stora förhoppningar på, säger sportassistent Albin Ekdal.

Abdulle, Foto: Bildbyrån

Abdirahim Abdulle hamnade i händelsernas centrum tidigare i sommar. Han var nämligen en av de fyra Djurgårdsspelana som kallades in till en A-landslagsträning inför det att Graham Potters landslag skulle resa till USA i samband med VM. Nu har den 18-årige mittfältaren lyfts upp till A-laget.



Djurgården meddelar att Abdulle har skrivit på ett A-lagskontrakt som sträcker sig över 2029. Sportassistenten Albin Ekdal beskriver honom som teknisk och kreativ.



– Vi är väldigt glada över att ha förlängt kontraktet med Abdirahim Abdulle. En teknisk och kreativ offensiv spelare som vi har stora förhoppningar på och han har redan fått känna på A-lagsmiljön i träning ute på Kaknäs. Så vi ser fram emot att följa hans utveckling i föreningen under de kommande åren, säger han i klubbens kanaler.



Abdulle själv pratar om A-lagskonktrakten som en barndomsdröm som går i uppfyllelse.



– Det känns oerhört kul och jag är taggad på de kommande åren. Det här är något som jag strävat efter sedan jag var liten. Jag började i PA16 när jag kom och har fortsatt trappa upp därefter. Nu är det A-laget som gäller, så det har varit två härliga år, säger han.



I samband med att Abdulle presenterades fick han frågan om hur det var att träna med A-landslaget i somras.



– Jag trodde först inte att det var sant när jag hörde det. Min tränare sa efter en träning att ”du ska köra med landslaget” och det var speciellt när jag förstod att det var på riktigt, jag kunde inte sova den kvällen. Men det var en kul upplevelse att få träna med spelarna som sen var med och spelade VM. Det var en ganska lugn träning och det gick bra ändå skulle jag säga, säger mittfältaren.