Dubbla avbrott i kvalrysaren: ”Klart det är störigt”

Dubbla avbrott i kvalrysarens första halvlek.

Fortsatt mållöst och Öis är 45 minuter från allsvenskt kontrakt.

– Vi hade det i huvudet att det kunde hända en massa saker så att vi var förberedda, säger Örgrytes Tobias Sana till HBO Max.

Inför den andra kvalmatchen hade Örgryte en rejäl fördel mot IFK Norrköping. Öis kom med en tremålsledning till Parken, samtidigt som Peking behövde ta igen det stora gapet.

I den första halvleken var det inte fotbollen som prydde rubrikerna. I den sjätte minuten avbröts matchen på grund av skadegörelse på staket. Efter dryga halvtimmen avbröts den åter en gång efter ett knallskott.

Efter det första 45 stod det 0–0.

– Jag tycker vi gör en bra första halvlek. jag tycker det är synd med avbrotten och så, tycker vi hade ett bra tryck på dem. Fortsätter vi så här är jag säker på att vi kommer göra mål, inget snack om saken, säger Peking Moutaz Neffati i HBO Max.

Örgrytes Tobias Sana var även han nöjd med första halvlek.

– Solida, vi krigar. Som förra matchen fast de äger lite mer boll. Sett till de största chanserna är det vi…Vi ska bara vara lugna med bollen och försvara så som vi gör nu, säger han till HBO Max.

Avbrotten menar Sana påverkar spelet.

– Klart det är störigt att det blir avbrott, jag vet inte om vi hade varit inne på andra halvlek nu. Vi hade det i huvudet att det kunde hända en massa saker så att vi var förberedda.

Följ matchen live med FD här!