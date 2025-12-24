Efter historiska guldet – Mjällby vill bli bättre: ”Försöker hela tiden”

JULINTERVJUN. Ett historiskt 2025 för Mjällby AIF närmar sig sitt slut.

Nästa år så vill man bli ännu bättre.

– Vi försöker hela tiden förbättra oss och bli bättre, säger Hasse Larsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Vi närmar oss nytt år och 2025 kommer säkerligen att gå till historien för Mjällby AIF.

Blekingeklubben blev som bekant historiska svenska mästare den gångna säsongen och det kommer sannerligen inte att glömmas i det första taget.

I samband med att det nya året närmar sig så har FotbollDirekt pratat med våra allsvenska sportchefer för att summera året som gått och för att höra hur planerna ser ut inför nästa år.

Som alla säkert kan tänka sig så ser Mjällby AIF:s sportchef, Hasse Larsson, glatt tillbaka på året som gått.

– Det är klart att det varit en fantastiskt säsong. Killarna, det de gör är ju helt otroligt bra gjort. Det är väl det jag tar med mig först och främst, säger han till FotbollDirekt.

Vad är bästa minnet från 2025?

– Enskilda minnet är när vi lyckades vinna borta mot IFK Göteborg och det var avgjort. Det är absolut det bästa enskilda minnet.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Vi försöker behålla stommen i laget, det är otroligt viktigt så att vi kan bygga vidare utan för stora ändringar på planen. Vi vill försöka bibehålla det spelet vi har haft och även kanske förbättra det, vilket alla försöker naturligtvis.

Vad är målsättningen inför 2026?

– Vi försöker hela tiden förbättra oss och bli bättre.

Men hur blir man bättre än etta?

– Det är genom att försöka utveckla spelet ännu mer. Sen är det så att all börjar på noll poäng och det är säkert så att andra lag kommer att bli bättre också, men vi ska också försöka bli bättre. Det är vår målsättning.

Mjällby AIF vann som bekant allsvenskan i rekordartad stil den gångna säsongen med historiska 75 poäng.