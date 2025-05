Efter Stavitskis smäll: ”Sannolikt någon typ av hjärnskakning”

Mjällby AIF tappade ledning till oavgjort borta mot IFK Norrköping.

Detta efter att Timo Stavitski tvingats till byte redan efter en kvart – med en befarad hjärnskakning.

– Han får gå igenom hjärntrappan nu, säger Mjällby-tränaren Anders Torstensson till BLT.

Efter elva allsvenska omgångar återfanns Mjällby AIF på en förstaplats i serien med sina 26 inspelade poäng och bättre målskillnad än AIK.



IFK Norrköping, som under måndagen tog emot serieledarna, hade i sin tur spelat in 13 poäng och låg nia i serien.



Efter matchen skulle båda lagen få med sig varsin poäng – då Ludwig Malachowski Thorell och Arnor Traustason gjort varsitt mål.



Den förlorade poängen var inte Mjällbys enda huvudbry, då Timo Stavitski sannolikt har drabbats av en hjärnskakning.



Det var med nära tio minuter spelade som Stavitski och Max Watson skallade ihop vilket ledde till att spelet avbröts och den senare blev behandlad för blodvite. Ett par minuter senare, efter att Stavitski och Watson hade slängts in i matchen igen, tvingades spelet att pausas då Mjällby-spelaren tvingades utgå för ytterligare kontroll.



Detta ledde till slut till att Stavitski gick ner i katakomberna och Mjällby fick byta in Uba Charles i hans ställe.



Nu bekräftar tränare Anders Torstensson att det sannolikt rör sig om en hjärnskakning.



– Han kände sig groggy. Det rör sig sannolikt om någon typ av hjärnskakning. Det kan ta veckor innan han är tillbaka eller så är han fit for fight igen om någon dag. Han får gå igenom hjärntrappan nu så får vi se, säger tränaren Anders Torstensson till BLT.



På söndag spelar Mjällby sin sista match innan sommaruppehållet då man tar emot Värnamo på Strandvallen.