Elfsborgs nyförvärv mot startdebut: ”Väldigt inspirerande”

Isak Pettersson har gått sönder.

Nu kan nyförvärvet Lucas Hägg Johansson kliva in i Elfsborgs-målet.

– För egen del: superroligt, säger målvakten enligt GP.

Elfsborgs målvakt Isak Pettersson blir borta en längre tid. Keepern åkte på en ljumskskada i samband med bortamatchen mot AIK, och Boråsklubben har ett jobb att göra för att ersätta startmålvakten.

Lyckligtvis hämtades Lucas Hägg Johnasson, 30, in under vintern. 30-åringen, med lång erfarenhet av spel i allsvenskan med både Kalmar FF, är redo att göra startdebut för Elfsborg när målet ska vaktas mot Gais under måndagskvällen.

– Jag har kommit hit för att konkurrera, men vet samtidigt att Isak hade ett bra fjolår och att han gjort det bra hittills i år. Man vet om det och vet hur det funkar. Som målvakt är det ju bara en som kan spela och så länge det funkar – och han som spelar presterar bra – är det rätt svårt som andrekeeper. Men jag känner mig trygg i vad jag har gjort på träningarna sen jag kom hit. För min del ser jag jättemycket fram emot att visa vad jag kan, säger han enligt GP.

Hur länge Elfsborg kommer att få klara sig utan Pettersson är ännu oklart, men klubben har meddelat att målvakten kommer att bli borta ”en längre period”.

Isak Pettersson har ådragit sig en ljumskskada som kommer hålla honom borta från spel en längre period.



Vi önskar Isak stort lycka till med rehabiliteringen och ser fram emot att se honom tillbaka på planen snart!

– Det är givetvis supertråkigt att Isak skadar sig, men alla vet att det hör till. När någon skadar sig öppnar det upp möjligheter för andra. För min del känns det väldigt inspirerande om jag ska spela mot Gais. Så för egen del: superroligt, säger Hägg Johansson.

Matchen mellan IF Elfsborg och Gais startar klockan 19:00 under måndagen.