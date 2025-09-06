Han har varit en av de bättre spelarna i Elfsborg under en lång tid och ryktats utomlands.

Trots det har Besfort Zeneli blivit kvar i Borås – av flera olika anledningar.

– Jag vill inte bara flytta för sakens skull utan det ska vara rätt klubb och projekt för mig, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

På IF Elfsborgs fem senaste allsvenska matcher har man lyckats vinna en, spelat oavgjort i en annan och förlorat de tre senaste.

Många frågetecken har ställts kring vad det är som har hänt med Borås-laget som länge såg ut att tampas om toppositionerna i serien. Därför ställde FotbollDirekt frågan till mittfältaren Besfort Zeneli, 22.

– Det är svårt, vi pratar om det själva men vi har inget riktigt svar. I våras gick allting bra, det studsade rätt och vi vann matcher. Efter uppehållet har det varit tungt. Det började med Värnamo borta där vi gör en dålig match och efter det har det liksom hängt med oss, även om vi har lyckats vinna några matcher, säger Zeneli till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag har inget riktigt ord eller svar på det, utan det är en tuffare period nu. Vi har varit med om det innan i Elfsborg och jag vet att det kommer att vända om man fortsätter tro på det och jobbar hårt. Så länge man inte börjar på tänka annat och alla börjar tänka olika. Vi är alla i samma båt och tillsammans ska vi vända på det, både vi spelare och alla ledare runt laget. Jag tror att det kommer att vända förr eller senare. Jag kan inte säga när, men vi får bara gnugga.

Ni har inte direkt varit underlägsna i alla matcher. Vad skulle du säga har saknats i era prestationer?

– Om man kollar på de två senaste matcherna, där vi förlorar båda, är vi ändå mer dominanta med bollen. Men det är en sak att ha bollen och en annan att skapa lägen, vi vill ha båda. I de senaste matcherna har vi haft bollen men inte skapat tillräckligt för att såra motståndarna, göra fler mål och komma till fler situationer i deras box. Det har varit bra i två tredjedelar och den sista tredjedelen har varit sämre, men det är någonting vi jobbar på. Får vi ihop det tror jag att det kan bli riktigt bra. Sedan kommer det såklart att ta tid, det går inte på en dag liksom. Nu jobbar vi på det och jag tycker att vi har blivit ett bättre lag med bollen. Nu ska vi bara förvalta det till lägen för våra offensiva spelare och få med alla på ett bra sätt.

Elfsborgsdepp efter förlusten mot Brommapojkarna. Foto: Bildbyrån.

Den senaste förlusten för Elfsborg kom i matchen innan landslagsuppehållet, då man ställdes mot Brommapojkarna på Grimsta IP. Siffrorna skrevs till 3-0 för Stockholmslaget och stämningen i Besfort Zenelis lag var inte den bästa under resan hem.

– Alla är självklart besvikna, vi hatar att förlora matcher. Men min känsla är i alla fall att alla tror på det, och det är viktigast i slutändan. Sedan kan det vara mycket prat utifrån men eftersom att vi tror på det – då kan pratet utifrån vara hur mycket som helst. Vi tror på det och vi tror på en vändning inom en snar framtid.

Det har skrivits lite om missnöje i omklädningsrummet för Hiljemark. Vill du kommentera det?

– Jag vet inte, jag kan inte prata för andra men från min sida är det inget missnöje alls från något i laget vad jag vet. Vi tror stenhårt på det Oscar har att komma med, så det tror jag inte är sant om jag ska vara ärlig.

”Missnöje och missnöje, det skulle jag inte säga”

De allra flesta transferfönster har bommat igen för sommaren, men det finns fortsatt ett par ligor som kan värva spelare. Besfort Zeneli har ryktats vara på väg bort från klubben länge, men tror inte att han kommer att flytta på sig under den närmsta tiden.

– Just nu, den här sekunden, tror jag inte det. Sedan kan vad som helst hända, man vet aldrig. Som du säger är några fönster öppna men just nu vet jag inte faktiskt. Det är svårt att säga och det kan gå hur fort som helst. Medan vi pratar nu (i tisdags, reds anm) kan det hända inom en timme. Men just nu, som svar på frågan, nej.

Hur ställer du dig till att bli kvar i Elfsborg och inte flytta på dig? Finns det något missnöje kring det från din sida?

– Missnöje och missnöje, det skulle jag inte säga. Men jag kan säga att jag har känt mig redo. Sedan har det inte kommit rätt grejer som jag har känt att jag vill hoppa på. Det har jag varit tydlig med, att jag kommer inte hoppa på vad som helst utan jag kommer att vänta på om det kommer någonting bra. Det var ingenting som lockade mig nu och då blev jag kvar här. Jag trivs i Elfsborg och om jag är kvar här till januari eller nästa fönster i sommar är det ingen stress för mig. Jag är på en bra plats och jag vet att jag kan utvecklas här, så jag är inte missnöjd alls skulle jag säga.

Det strävar Besfort Zeneli efter vid en flytt

Vad är det du strävar efter i en flytt, och som inte har känts rätt hittills?

– Jag vill inte bara flytta för sakens skull utan det ska vara rätt klubb. Det ska vara rätt projekt för mig och en plats där jag har stor chans till speltid. Självklart är det inte garanterat att man får speltid i varje klubb men de ska ha en plan för mig. Det ska självklart vara en bra liga självklart, men det är typ det. Vi får se om det händer i januari annars får vi se nästa sommar, så är det bara. Det är inget jag kan styra över det. Det enda jag kan styra över är att prestera och sedan hoppas på att det någon gång kommer någonting bra där jag känner att jag kan ta klivet ut. Varje ung spelare vill självklart ut och testa sina vingar någon annanstans, men nu blev det inte så det här fönstret. Vi får se vad som händer i nästa fönster.

Finns det någonting utanför fotbollen som är viktigt för dig inför en potentiell flytt?

– Jag vet inte om jag tänker så mycket på det, men självklart kan man tänka på det lite. Man kan säga vad man vill, att man inte vill till en tråkig stad eller till ett tråkigt land. Det ska ändå vara någonting som lockar också utanför fotbollen för det är ju bara fotboll några timmar om dagen och sedan ska du leva i staden utanför. Det ska självklart kännas bra det också, så det finns lite i det men i slutändan är det ändå fotboll.

Det behöver alltså inte vara en kopia av Borås?

– Borås är charmigt som det är, säger han och skrattar.

– Du måste komma hit och se. Det är Sveriges charmigaste stad faktiskt, du har missat någonting, avslutar Besfort Zeneli.