Falk om framtiden efter fiaskot: ”Upp till klubben”

IFK Norrköping är utslaget ur allsvenskan.

Tränaren Martin Falk ger nu besked om sin framtid.

– Det kommer att vara upp till klubben säger han i HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Fiasko för IFK Norrköping.

I kvalet mot Örgryte förlorade de över två möten och kommer nu att spela i superettan 2026.

Efter den avgörande matchen var IFK Norrköpings tränare Martin Falk förkrossad.

– Jag vill bara be om ursäkt till alla supportrar för det här året och för avslutningen. Vi ville det så jävla gärna, men gjorde det inte. Det vill jag verkligen ha sagt, säger han i HBO Max.

Det har spekulerats kring Falks framtid, där han har ryktats till klubbar både utomlands och i Sverige. Falk menar att det inte är upp till honom om han blir kvar eller inte.

– Det kommer att vara upp till klubben. Jag ska ta en dag och sörja och sedan självklart börja analysera mitt arbete, teamets arbete och lagets arbete. Jag ska ge mitt till klubben för att stärka klubben oavsett vad de vill göra. Det är en otroligt fin klubb som jag har väldig, väldigt starka känslor för och som jag har gjort mitt bästa för dag ut och dag in, säger han och tillägger:

– Uppenbarligen är det saker som jag inte har gjort tillräckligt bra och det behöver jag lära mig av och göra bättre.

Falk tog över som tränare i Peking inför säsongen 2025.



