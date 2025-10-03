Falks ord om Fannberg: ”Har honom att tacka”

Magni Fannberg lämnar IFK Norrköping.

Tränaren Martin Falk ger sin syn på beskedet.

– Jag har haft och har ett väldigt bra samarbete med Magni, säger Peking-tränaren till NT.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen kom beskedet att IFK Norrköping och sportchefen Magni Fannberg avslutar kontraktet.

Nu reagerar tränaren Martin Falk på klubbens besked och ger sin syn på relationen till Fannberg.

– Jag ska inte tala för någon annan men jag har haft och har ett väldigt bra samarbete med Magni. Han var den som tog hit mig och som gav mig den här chansen. Jag har honom att tacka för väldigt mycket, det var han som sålde in projektet. Riktningen vi skulle ta, vad vi skulle göra. Det är han som har hållit vid när det har gått emot och varit på mig att jag ska hålla riktningen i det vi ska göra, säger Falk till NT.

Tidigare uppgifter gör gällande att Fannberg ska ha tagits från uppgifterna om kontraktsförhandlingarna med Falk. Tränaren väljer att inte tänka på diskussionerna om ett nytt avtal efter Fannbergs exit.

– Planen från början var att Magni skulle träffa min agent (Lennart Norgren) någon gång kring de här Göteborgsmatcherna. Men som det är nu tycker jag att det blir olustigt att prata om mitt avtal, det som gäller är att vi ska vinna fotbollsmatcher, jag har fortfarande två år kvar efter det här. Det var den gamla ledningen som skrev mitt avtal, alltså inte Magni eftersom vi hade en relation sedan innan.

IFK Norrköping ställs mot Gais i morgon, lördag, klockan 17.30.