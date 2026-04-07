FD-ELVAN – Omgång 1: ”Dubbla revanscherna i Djurgården”

Den allsvenska premiären är avklarad och traditionsenligt på FotbollDirekt tas omgångens elva ut.

Med tanke på Stockholmsklubbarnas succé under påskhelgen är det också dominans från 08-området. Håll till godo!

Jacob Rinne, Djurgården

Rejält ifrågasatt i fjol. Petad och nära en återkomst till Saudiarabien. Men Rinne vägrade ge upp kampen med Filip Manojlovic, det var han tydlig med när laget återsamlades i januari. Nu fick Rinne belöningen. För efter att ha stått i två cupmatcher som båda slutade med förlust visade nu Rinne att tränaren Jani Honkavaara valde rätt som satsade på honom i mål i premiären borta mot Gais. Rinne var Djurgårdens bästa spelare och tveklöst anledningen till att Dif åkte hem från Göteborg med alla tre poängen. Många avgörande räddningar och nu kan han defintiivt inte petas till hemmapremiären mot Kalmar. Det här erkännandet har Rinne väntat länge på i sina drömmars klubb.

Piotr Johansson, Djurgården

Revansch för Rinne – och revansch för Piotr Johansson som efter långa skadefrånvaron fått finna sig som andrafiol bakom Adam Ståhl. Innan korsbandsskadan juni 2024 var Johansson en av allsvenskans bästa ytterbackar och landslagsaktuell. Därför var det nu värdigt att han fick göra första allsvenska starten på snart två år och vara så bra per omgående i Ståhls frånvaro är en revansch och upprättelse som heter duga efter högerbackens långa mardröm. När kapten Ståhl är tillbaka har Honkavaara ett lyxproblem att ta itu med.

Victor Eriksson, Hammarby

På förhand visste inte Hammarbys mittbacksgeneral vem av han själv och Jacob Bergström som skulle vinna matchen i matchen de två muskelmännen emellan. Efteråt stod det klart att landslagsmannen gick på knock. ”De var som gladiatorer därute, Victor var helt fenomenal” sa Bajens tränare Kalle Karlsson efter lagets 3-0-viktoria mot regerande mästarna Mjällby.

Mikael Dyrestam, Örgryte

Redan 2009 var Dyrestam ordinarie i en allsvensk backlinje, då i IFK Göteborg som tonåring. Över 15 år senare är Dyrestam fortsatt allsvensk försvarare i Göteborgsfotbollen, men nu som ålderman hos nykomlingen Örgryte. Otrolig viktig mot MFF i premiären och en av anledningarna till att Öis tog en meriterande pinne. Tillsammans med Tobias Sana axlar 34-åringen ett stort ansvar.

Niklas Hult, Elfsborg

Elfsborg tog en meriterande seger hemma mot IFK Göteborg och Hult ser aldrig ut att tröttna på sin vänsterkant, detta trots att han fyllt 36. Fortsatt så lätt i kroppen och i ett nysatsande Elfsborg under Björn Hambergs ledning blir vänsterbacken fortsatt jätteviktig. Det såg man redan nu i premiären.

Neo Jönsson, Sirius

Det är kul att kolla på IK Sirius. En av anledningarna till det stavas Neo Jönsson. Ett yrväder som är hal och svårstoppad. Målskytt i 3-0-segern borta mot Degerfors likt han blev i den nervkittlande cupsemin mot Hammarby. Så länge Uppsalaklubben får behålla 19-åringen är det bara för alla blåsvarta att njuta.

Simon Olsson, Elfsborg

Tungt comebackår i Elfsborg i fjol, men ser nu efter Oscar Hiljemarks Serie A-exit att få en nystart och glänste rejält mot Blåvitt där framspelningen till Taylor Silverholts ledningsmål var delikat.

Nahir Besara, Hammarby

Kaptenen spelade fram till två av Paulos Abrahams totalt tre mål i överkörningen mot Mjällby. Hammarbys viktigaste spelare kommer bli den mest avgörande faktorn om guldet återvänder till Södermalm 25 år sedan förra gången.

Isak Bjerkebo, Sirius

Lite copy paste på Bjekebo här likt Neo Jönsson. Det är förbaskat skoj att se Bjerkebo lira boll. Nätade två gånger om mot Degerfors när han efter 3-0-målet från straffpunkten på sydamerikanskt vis firade med ”mate-målgesten”. En fingervisning i att det är till varmare breddgrader den irrationella skåningen ska till så småningom? Lär ha stort intresse på sig i sommarfönstret om han fortsätter dominera så här.

Zadok Yohanna, AIK

Allsvenskans nya Golden boy fortsätter att vara helt otrolig. Efter AIK:s lysande första halvlek tappade man momentum i andra och efter HBK:s kvittering såg det ut att sluta kryss. Då tog nigerianen tag i det hela själv och med ett solomål frälste han de 39 000 åskådarna på Nationalarenan. Hajpten kring 18-åringen är redan på Alexander Isak-nivå och jag vågar inte föreställa mig prislappen den dagen AIK väljer att sälja sin juvel som upptäcktes under en turnering i Nigeria i fjol.

Paulos Abraham, Hammarby

Hattrickhjälte mot Mjällby. Det räcker väl egentligen så. Trots konkurrensen med Elohim Kaboré och Nikola Vasic har Abraham gjort nummer 9-positionen till sin och blir han kvar hela säsongen är han absolut en favorit till skytteligatiteln. Iskall i sina avslut och med sitt rappa steg kommer han fortsätta få chanser framför mål.

BUBBLARE

Kristoffer Nordfeldt, AIK

Panterlikande paraden när han räddade öppet mål från Omar Faraj precis före klockan tickade upp på 90 minuter förtjänar egentligen en plats i elvan här, men Rinne går inte att peta efter insatsen på Gamla Ullevi. Nordfeldts vecka med VM-avancemang och därefter allsvensk premiärseger inför närmare 90 000 åskådare i Solna inom loppet av några dagar så klart något i hästväg för den rutinerade keepern.

Ibrahim Cissé, AIK

Likt Nordfeldt borde Cissé också kunnat spela sig in i elvan. Ser redan nu ut som ett hack uppåt kontra Thomas Isherwood. Lång och gänglig i luften, men också skicklig med bollen. Dessutom var det ivorianen som vräkte in 1-0-målet efter en stolpträff från Zadok Yohanna.

Tobias Sana, Örgryte

Precis som Mikael Dyrestam visade Sana mot MFF att gammal är äldst. Bjöd på både finess och grinta i ett. Visade vägen i premiären med att vara bolltrygg som få men tog heller ingen skit mot det favorittippade Skånelaget. En inställning som säsongen lång kommer bli guld värd om Örgrytes första allsvenska säsong sedan 2009 inte ska bli ettårig.