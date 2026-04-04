Muskelkampen på 3Arena: ”Ingen vinner…”

STOCKHOLM. De har få övermän när det kommer till fysik.

Nu ska Victor Eriksson och Jacob Bergström stångas mot varandra i 90 minuter i allsvenska premiären.

– Jag har mött honom tidigare och han är tuff, det blir mest att vi står och stångas där egentligen ingen av oss vinner, säger Bajens mittbacksgeneral till FotbollDirekt.

Gigantmöte direkt i den allsvenska premiären där Hammarby inför fulla hus tar emot regerande mästarna Mjällby.

Om en dryg månad möts lagen på nytt, den gången i cupfinalen på Nationalarenan i Solna.

Det är just Hammarby och Mjällby som väntas slåss om årets SM-pokal och frågan är vilket lag som egentligen är favorit på 3Arena?

Victor Eriksson som i veckan var med i Graham Potters landslagstrupp som tog sig till VM och därefter firade avancemanget på Stureplan tror på en jämn tillställning nu när han är tillbaka i den allsvenska premiärbubblan.

– Det är svårt att säga. Det är ju två bra lag som möts. Vi har fördelen att vi spelar på hemmaplan och dessutom på konstgräs, så det är en fördel som jag tycker att vi ska utnyttja. Annars är det ju två jämna lag. Det blir en bra värdemätare direkt, berättar 25-åringen för FD.

Blev det hets inför premiären under landslagssamlingen med Mjällbys Elliot Stroud?

– Nej, jag var ju inte med så länge så det hann inte bli så mycket av det, säger Eriksson som efter Isak Hiens skada mot Ukraina kallades in av Potter inför Polen-matchen.

Matchen i matchen: ”Svår nöt att knäcka”

Det blev ingen speltid i VM-playoffet, men mot Mjällby är Eriksson förstås självskriven i mittförsvaret och det blir en spännande match mellan honom och Jacob Bergström – två muskelberg som har få övermän när det kommer till fysik.

– Jag har mött honom många gånger tidigare och det är en stark spelare, han är tuff. Det brukar bli många dueller och han är en svår nöt att knäcka. Det blir en rolig match, säger Eriksson om mötet med Mjällbys tunge striker.

Vem brukar vinna matchen i matchen mellan er två?

– Jag vet inte, det brukar vara ganska jämnt. Det blir mest att vi står och stångas där egentligen ingen av oss vinner känns det som.