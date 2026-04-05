Hjälteroll på nytt – hyllar Riveiro: ”Alla vet”

SOLNA. Playoff-hjälte i tisdags, premiärhjälte nu.

Kristoffer Nordfeldts två matcher på Nationalarenan den här veckan har varit något i hästväg och nu hyllar han spanska tränaren José Riveiros förvandling med AIK.

– Alla i och runt klubben vet om vilken omställning som spelmässigt vi försöker göra, säger målvakten till FotbollDirekt.

Zadok Yohanna frälste AIK med ett solomål i 83:a minuten och får med det de stora rubrikerna efter 2-1-viktorian i den allsvenska premiären hemma mot Halmstads BK.

Men hade det inte varit för Kristoffer Nordfeldts jätteräddning precis innan klockan tickade upp mot 90 minuter hade det inte blivit några tre poäng den här söndagseftermiddagen.

Tidigare AIK-spelaren Omar Faraj fick öppet mål från nära håll och skulle bara raka in bollen, men Nordfeldt ville annat och som en flygande panter längs linjen snuvade han sin forna lagkamrat på 2-2-målet.

– Det viktigaste var att vi bärgade tre poäng. Det här var en fantastisk dag för alla AIK:are med bussmottagning och hemmapremiär. Fantastiskt skönt att då kunna vinna, säger Nordfeldt.

Fantastisk dag för AIK, fantastisk vecka för dig med först VM-platsen och nu premiärseger?

– Det har varit en bra vecka ja. Jag är fantastiskt glad, det jag fick uppelva i tisdags är inte något man får uppelva många gånger i karriären. Jag har njutit för fullt och använde glädjen från det till dagens match.

Förvandlingen med Riveiro: ”Alla vet”

50 000 åskådare på plats i VM-playoffet mot Polen och nu 39 000 mot HBK. Nordfeldt har inom loppet av några dagar spelat inför närmare 90 000 åskådare på Nationalarenan där han fått en hjälteroll i bägge matcherna.

Men Nordfeldt hade egentligen inte behövt göra en panterliknande räddning i slutet om AIK satt alla sina chanser i första halvlek och avgjort redan då eftersom HBK pressades ner å det grövsta. Bara i virket hade AIK tre bollar. Nordfeldt känner själv att laget har något riktigt bra på gång med nya tränaren José Riveiro vid rodret.

– Alla i och runt klubben vet om vilken omställning som spelmässigt vi försöker göra. Vi gjorde det jättebra i första och det blir en läropeng att få utdelning när vi spelar fantastiskt, att vi ska kunna städa av matcher när vi gör det riktigt bra.