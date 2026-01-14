FD:s avslöjande bekräftat: ”Förvänta er mål”

FotbollDirekt kunde under onsdagsmorgonen avslöja att Gustav Lindgren skrivit på för BK Häcken.

Nu har klubben själva gått ut med att övergången är i hamn.

– Förvänta er mål, säger anfalaren i en första kommentar.

Efter en säsong i League One och Peterborough United FC återvänder Gustav Lindgren från England till allsvenskan.

FotbollDirekt kunde under morgonen avslöja att den 24-årige anfallaren som förra vintern lämnade Degerfors för en tillvaro i England skrev på kontraktet med BK Häcken i går.

Nu meddelar den gulsvarta klubben från Hisingen att Lindgren är presenterad – något fotbollschef Martin Ericsson är tillfreds med.

– Gustavs fart och intensitet, tillsammans med en naturlig killerinstinkt i straffområdet, ser vi som tydliga styrkor hos honom och är något som vi tror kommer att passa väldigt bra in hos oss, säger han till BK Häckens hemsida.

I Peterborough blev det sex mål och tre assist. Tillbaka i allsvenskan lovar Lindgren att det kommer rassla i nätet.

– De (supportrarna) ska ha höga förväntningar. Jag vet vad jag är kapabel till och känner stort självförtroende. Jag vet att det här kommer bli bra, så förvänta er mål, utbrister han boostat efter ankomsten till BK Häcken.