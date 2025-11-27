IFK Norrköping är i ett mycket prekärt läge i det allsvenska kvalet.

Trots det vägrar Arnór Traustason att ge upp.

– Finns det chans så finns det fucking chans, säger han till NT.

Foto: Bildbyrån

I den första av två allsvenska kvalmatcher föll IFK Norrköping stort borta mot Örgryte IS. Siffrorna skrevs till 3-0 och ”Pekings” läge inför returen i Norrköping på lördag är tufft.

Trots det menar mittfältaren Arnór Traustason, som inte deltog i förra veckans kvalmatch, att hoppet inte är borta.

– Jag har aldrig gett upp och tänker inte göra det nu. Finns det chans så finns det fucking chans. Jag ska göra allt jag kan. Jag tar det dag för dag. Mitt sikte är på lördag. Då jävlar, säger han till NT.

Vidare menar islänningen att IFK Norrköping endast har sig själva att skylla på för det läget man har hamnat i.

– Livet tar dig till stället som du ska vara på, som du förtjänar. Det här förtjänar vi. Vi har inte varit tillräckligt bra, så enkelt är det. När du hamnar i en sån här situation är det värsta om du ska tycka synd om dig själv, men det är en väldigt hårfin linje mellan att tycka synd om sig själv och att gå för det.

Slutligen berättar Traustason att han inte har tappat förtroendet för huvudtränare Martin Falk.

– Jag har fullt förtroende för staben och truppen.

Matchen mellan IFK Norrköping och Örgryte IS har avspark klockan 15.00 på lördag.