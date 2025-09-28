”Finns intresse för Celina – spelar på extraordinär nivå”

Bersant Celina avgjorde allsvenska premiären mot Gais i 92:a minuten.

Nu ställs lagen mot varandra igen i en sexpoängsmatch i kampen om Europa.

Mikkjal Thomassen är lyrisk när Celina kommer på tal.

– Han spelar på en extraordinär nivå, säger Thomassen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Mikkjal Thomassen inledde sitt jobb som AIK-tränare förra sommaren med dubbla förluster i följd mot Gais.

Därefter ledde han Gnaget från dystert läge till Europaspel, en smått sensationell bedrift.

Nu ligger AIK på Europaplats på nytt. Med sex omgångar kvar är laget trea i allsvenskan, men bakom på fjärde plats skuggar Gais med bara två pinnar upp till AIK.

Nu möts lagen i Stockholm. Gais har revansch att utkräva efter AIK:s 1-0-seger i premiären på Gamla Ullevi. Målet då gjordes i 92:a minuten av Bersant Celina, som genomgående varit en av AIK:s viktigaste spelare den här säsongen.

Nyligen berättade Celina för FotbollDirekt att han är nära en comeback i Kosovos landslag, att han hoppas finnas med i oktobersamlingen för nationen som tidigare i september skrällartat slog Sverige.

När Thomassen får frågan om Celina borde platsa i Kosovos landslag ler han.

– Jag har bra koll på Celina, sämre koll på Kosovo. Jag ska passa mig vad jag säger, men sättet Celina spelar fotboll på… Han spelar på en extraordinär nivå och han har ju varit i Manchester City, säger Thomassen och fortsätter:

– Individuella färdigheterna är på hög nivå som jag är helt säker på kan användas där. Vi är väldigt stolta över Celinas höga höjd i spelet.

”Ju mer intresse, desto högre värde”

Celina har i flera transfersfönster uppgetts aktuell för Racing Santander och han har också själv för FD bekräftat det intresset.

Racing, där svenskar som Olof Mellberg, Markus Rosenberg och Kennedy Bakircioglü huserat under tiden som klubben spelade i La Liga, ligger för närvarande trea i Segundan – Spaniens svar på superettan. Thomassen är väl medveten om att det finns klubbar utomlands som är på jakt efter 29-åringen.

– Jag vet om att det finns intresse för Celina, även om jag inte har helt koll på hur konkret allt är. Men vi ser positivt på intresset utifrån.

Varför det?

– Vi ser det bara positivt för ju mer intresse för AIK-spelare desto bättre är det. Ju mer intresse, desto högre värde.

Matchen mellan AIK och Gais startar 16.30