Första målet i allsvenskan: ”Kan inte beskriva känslan”

Ibrahima Fofana fick starta för Hammarby mot IFK Norrköping.

22-åringen gjorde där till sitt första mål i allsvenskan.

– Jag var så glad. Jag var så glad, säger han till Aftonbladet.

Hammarby tog tre viktiga poäng mot IFK Norrköping. Matchen slutade 2–0 till Bajen och Ibrahima Fofana tog chansen när han startade.

Mittbacken/högerbacken gjorde sitt första mål i allsvenskan när han i den 62:a minuten fick till en drömträff och slog fast slutresultatet, 2–0.

– Jag var så glad. Jag var så glad. Jag kan inte beskriva känslan, säger Ibrahima Fofana till Aftonbladet.

Fofana kom till Hammarby som mittfältare – men fick i matchen mot peking spela som högerback.

– Det har inte varit lätt, för det är inte min naturliga position. Kim sa först att han skulle testa mig som mittback. Och nu fick jag spela högerback. Men det är en väldigt bra erfarenhet för att få växa, säger han till tidningen.

Fofana anslöt till Bajen 2023 och har hittills gjort 30 framträdanden för Stockholmsklubben.

Video Vagic inför mötet med gamla klubben: ”Helt annan klass här”



